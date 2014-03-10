بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: 85 درصد از شهروندان مشمول دریافت 270 هزار نفر را شامل می شود و 15 درصد باقی مانده شامل 67 هزار نفر نیز می توانند تا پایان سال با مراجعه به مراکز توزیع سبد کالای رایگان دولتی خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه فروشگاه های رفاه، فروشگاه های اتکا و برخی از میادین میوه و تره بار سبد کالا را توزیع خواهند کرد، اظهار داشت: 150 دستگاه پز برای این منظور و رفاه حال شهروندان در هنگام دریافت سبد کالا در نظر گرفته شده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: همچنین به منظور کاهش ازدحام در مراکز توزیع و دریافت آسان سبد کالا به تمامی ادارات مستقر در استان فراخوان برای استقرار دستگاه پز داده شده است که خوشبختانه این امر در توزیع سهل سبد کالا نقش موثری داشته است.