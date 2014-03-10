ارائه تسهیلات به 88 طرح کشاورزی در البرز/ ایجاد شغل برای 585 نفر با حمایت از بهره برداران

حبیب الله لوا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به قانون بودجه سال 92 در خصوص ارائه تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی با هدف حمایت از بهره برداران و سرمایه گذاران این حوزه و ارتقا کمی و کیفی سطح تولیدات، اشتغال زایی، افزایش بهره وری در جهت تولید محصول سالم و تامین بخشی از نیازهای داخل و بازارهای صادراتی در سال جاری 88 طرح کشاورزی تسهیلات دریافت کردند.

وی ادامه داد: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 570 میلیارد ریال با نرخ کارمزد 13 درصد پیش بینی شده بود که در قالب اولویت های استان تا کنون 88 طرح با اعتباری بالغ بر 835 میلیارد ریال به بانک های کشاورزی، سپه، صندوق توسعه بخش کشاورزی، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک معرفی شده اند.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: از 88 طرح یاد شده 14 طرح در بخش آب و خاک، 44 طرح در بخش تولیدات دامی، 18 طرح در بخش تولیدات گیاهی و 12 طرح در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی پیش بینی شده است.

لوا اعلام کرد: با بهره برداری از این 88 طرح علاوه بر تامین زیر ساخت ها و صنایع بالادستی افزایش 35 هزار و 700 تن محصولات کشاورزی، افزایش 35 هزار تن ظرفیت سردخانه ها، احداث کشتارگاه های طیور با ظرفیت 15 هزار قطعه را خواهیم داشت.

وی افزود: افزایش 100 تنی تولید گوشت قرمز در استان، 40 هزار و 492 تن شیر، 8 هزار و 466 تن تخم مرغ و 37 تن ماهی از دیگر ثمرات ارائه تسهیلات به طرح های کشاورزی در استان البرز است.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه افزایش تولیدات استان علاوه بر جنبه های اقتصادی در ایجاد و تثبیت شغل نیز تاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: تولید 580 تن محصولات گلخانه ای، 480 تن محصولات باغی و هزار و 300 تن قارچ خوراکی در استان موجب ایجاد 585 نفر شغل پایدار و تثبیت شغل برای 470 نفر شده است.