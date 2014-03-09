سیف:بانک ها سال آینده افزایش نرخ سود نخواهند داشت/ حل مشکل وام ازدواج جوانان در سال آینده

محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز عصر کمیسیون اقتصادی گفت: یک بحث مهم امروز که با حضور رییس بانک مرکزی مطرح شد نرخ سود سپرده های بانکی بود با توجه به اینکه الان در حال رکود اقتصادی هستیم افزایش سود به منزله هزینه بانکی است و این سیستم خطرناک تریین تصمیم است.

به گفته پور ابراهیمی رییس بانک مرکزی اعلام کرده است که شورای پول و اعتبار تصمیمی برای افزایش نرخ سود در سال آینده ندارد و نرخ سود بانک ها بر مبنای سال قبل است و هیچ افزایش نرخی نخواهیم داشت و حداقل 21 درصد سود برای عقود مشارکتی است.

وی یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه امروز عصر کمیسیون را نرخ ارز دانست و گفت: رییس بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که تمام تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز صورت بگیرد و تک نرخی شدن ارز را در نیمه دوم سال آینده شاهد باشیم.

پور ابراهیمی یکی از مباحث دیگر کمیسیون اقتصادی را وام ازدواج جوانان خواند و گفت: در شرایط کنونی حداقل یک میلیون نفر در صف وام ازدواج هستند و مقرر شد زمانی که سپرده قرض الحسنه میان مدت که پاسخگو نیست از حساب جاری قرض الحسنه ها برای وام ازدواج برداشت شود.