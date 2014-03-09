استفاده از کالاهای ایرانی باعث رونق بازار داخلی و اشتغال می شود/ جشنواره "جهیزیه ایرانی" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره جهیزیه ایرانی عصر یک شنبه در مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) و با حضور جمعی از مسئولان بسیج و سپاه استان و کشور برگزار شد.

مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور در این جشنواره ابراز کرد: تبین این برنامه جهیزیه ایرانی برای آینده کشور ضروری است و این کار تاثیر خود را بر جوانان خواهد گذاشت.

اصلانی با بیان اینکه این کار کمک می کند که کالاهای داخلی جایگاه خود را در میان مردم باز کنند ادامه داد: جهان در یک پیچ تاریخی قراردارد و انقلاب اسلامی در جهان نقش و جایگاه ویژه ای دارد.

وی افزود: اقتصاد آمریکا دو قرن سرآمد اقتصاد جهان بود و امروز ما شاهد سقوط اقتصاد آمریکا در جهان هستیم و اقتصاد امروز آمریکا بعد از چین قرار دارد.

اصلانی ابراز کرد: اقتصاد اروپا هم با آمارهایی که سازمان ملل و سازمان های اقتصادی کشورهای غربی می دهند، در حال فروپاشی است.

وی در خصوص اینکه آمریکا بزرگترین کشور مغروض در جهان است، گفت: آمریکا بیش از 16 تریلیون دلار بدهکاری دارد.

اصلانی با اشاره به "پایان تاریخ فوکویاما" عنوان کرد: این تئورسین ادعا داشت که پایان تاریخ اتفاق می افتد و همه خورده فرهنگ ها از بین خواهد رفت و آمریکا سردمدار جهان خواهد بود.

وی ادامه داد: اینها اسلام را خرده فرهنگ می دانند و جهان را به شکل یک دهکده می بینند.

اصلانی با اشاره به تشکیل تراست ها و کارتر های چند ملیتی در آمریکا گفت: تشکیل تراست ها و کارتر برای آمریکا یک قدرت بود، و امروزه همین تراست ها و کارتر ها علیه خود این کشور سر برآوردند، و اگر آمریکا به آنها فشار بیاورد اینها دفاترشان را در آمریکا تعطیل کرده و به دیگر کشورها می روند.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور با بیان اینکه طرح اقتصاد مقاومتی در جهان تحول ایجاد کرده است، ابراز کرد: بعد از طرح اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر انقلاب، بسیاری از رئیس جمهورها و مقامات کشورهای خارجی از ایشان درخواست کردند تا ابعاد اقتصاد مقاومتی را برای آنها تبیین کنند.

وی به وضعیت اسفبار فرهنگ در آمریکا نسبت به اقتصادش اشاره و عنوتن کرد:گزارش های سازمان ثبت احوال آمریکا حاکی از 40 میلیون تولد نامشروع در این کشور دارد..

اصلانی اظهار کرد: خود آمریکایی ها معتقدند که فرهنگ برهنگی باعث از بین رفت اخلاق در جامعه آنها شده است.

وی ادامه داد: ولی چون غول رسانه ای در دست شان است اجازه مطرح شدن شکست نظام آمریکا را نمی دهند هر یکی از مقامات آمریکایی در خاطرات خود فروپاشی آمریکا را مطرح و به آنها هشدار داده است.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور ابراز کرد: فقط یک درصد مردم آمریکا از امکانات برخوردار بوده و حدود سه تا چهار میلیون نفر در آمریکا در زیر پلها زندگی می کنند.

اصلانی تصریح کرد: هیچ کس توان مقابله امنیتی و اطلاعاتی با آمریکا را نداشت ولی امروز ایران توانسته آمریکا را در این زمینه شکست دهد.

وی با بیان اینکه آینده جهان گفتمان انقلاب اسلامی خواهد بود عنوان کرد: آن چیزی که آمریکا را سرپا نگه داشته غول رسانه ای و توان مدیریت افکار عمومی است.

اصلانی با اشاره به بحث اقتصاد به عنوان یکی از مولفه های مهم در جهان امروزی ابراز کرد: کشوری که می خواهد گفتمان سازی کرده و این توان و ظرفیت آن را هم دارد که در عرض چند سال در برابر همه جهان بایستد نیاز به یک الگوی اقتصادی دارد.

وی در خصوص تبین الگوی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یک ریاضت نیست بلکه بهره برداری بهتر از محیط و امکانات اطرافمان است.