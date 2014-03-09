نمایشگاه ملی دریانوردی ایرانیان در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر نخستین همایش و نمایشگاه ملی دریانوردی ایرانیان و نیروی دریایی در گذر تاریخ بعدازظهر یکشنبه در این آئین اظهار داشت: این نمایشگاه از امروز تا بیستم فروردینماه برای بازدید همه مردم و همچنین مسافران نوروزی برپا است که از ساعت هشت صبح تا هشت شب بازدید دارد.
عبدالرحمن برزگر اضافه کرد: نمایشگاه ملی دریانوردی ایرانیان دارای بخشهای مختلفی چون سالنهای تاریخ، راهبردی، اهمیت دریا، کتاب و نشریات و دریانوردان مشهور است که میتواند دارای جذابیت بسیار زیادی برای بازدیدکنندگان باشد.
وی ادامه داد: نمایش سوابق دریانوردی ایرانیان و دستاوردهای توسعهای دستگاهها و سازمانهای دریایی و نمایش جایگاه و اهمیت دریا و دریانوردی از جمله مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
دبیر نخستین همایش و نمایشگاه ملی دریانوردی ایرانیان با اشاره به ارائه اقدامات و عملکرد سازمانها و شرکتهای دریایی در عرصه دریانوردی در این نمایشگاه، افزود: در این نمایشگاه بخشی از ادوات دریایی، کشفیات و یافتههای زیردریا و یافتههای دریایی سینیز و سیراف نمایش داده میشود.
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای مرمت و بازسازی کشتی تاریخی پرسپولیس در بوشهر بیان داشت: یکی از جاذبههای این نمایشگاه کشتی تاریخی پرسپولیس است.
لازم به ذکر است که در حاشیه افتتاح این نمایشگاه خسرو معتضد مورخ و نویسنده سرشناس کشور شرحی از تاریخچه کنسولگری انگلیس در بوشهر ارائه کرد و سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطراتی از دوران ددفاع مقدس را تعریف کرد.
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