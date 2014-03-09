اقتصاد دو استان گلستان و منگستائو مکمل یکدیگر است/ تقاضای صادرات مواد غذایی به منگستائو از گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، الیک آیدار بایوف عصر یکشنبه در نشست مشترک با تجار و بازرگانان گلستانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان اظهار کرد: کشاورزی ما کند رشد می کند و به دلیل کمبود آّب و موقعیت آب و هوایی توسعه کشاورزی در کشور ما ضعیف است .

وی تصریح کرد: ما از طرف گلستانی و تجار و بازرگانان تقاضا داریم تا مواد غذایی و سبزیجات و میوه های استان گلستان را به منگستائو صادر کنند و بازرگانان شما تجربه خوبی در ساخت گلخانه ها و باغات دارند و ما می خواهیم که تجربه خود در زمینه پرورش ماهی و مرغ و پرندگان را در اختیار ما بگذارند.

ایدار بایوف افزود: هر ساله 4 درصد به جمعیت ما افزوده می شود و در حال حاضر استان ما 580 هزار نفر جمعیت دارد و در زمینه ساخت و ساز جمهوری قزاقستان سعی دارد از طریق سفارشات دولتی ساختمان سازی را گسترش دهدو برای ساکنین ایجاد اشتغال کند.

وی ادامه داد: درکشور ما ساخت و ساز خصوصی هم در حال رشد است و شما می توانید با هزینه خود در منگستائو ساختمان بسازید و واحدهای خود را به فروش برسانید.

استاندار منگستائو تصریح کرد: درهای منگستائو برای حضور سرمایه گذاران کشور و استان شما باز است و مادر منگستائو منطقه اقتصادی ویژه ای داریم و از حضور سرمایه گذاران استقبال می کنیم .

وی بیان کرد: ما به گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران علاقمند هستیم و نگاه مان به کشور شما همیشه نگاه یک دوست بوده است و دیدارهای مستمر دولتی های دو طرف این موضوع را ثابت می کند.