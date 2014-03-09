کاراته کای قمی قهرمان مسابقات نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور با جدال مدعیان شرکت‌ کننده از استان‌های مختلف به میزبانی هیئت کاراته استان فارس شامگاه شانزدهمین روز اسفند ماه در شیراز به کار خود پایان داد و در این مسابقات، کاراته کاها در 5 وزن به منظور قرار گرفتن روی سکوهای برتر و کسب مدال با یکدیگر پیکار کردند.

تیم کاراته استان قم به عنوان یکی از تیم‌های مدعی کسب مدال از این مسابقات با ترکیبی از کاراته کاهای آینده دار و با هدف درخشش در این دوره متشکل از پنج کاراته کا به میدان رفت و در نهایت نتوانست در یک وزن به مدال طلا برسد.

از بین بیش از 27 کاراته کایی که در وزن منهای 70 کیلوگرم این دوره از مسابقات کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور در شیراز به میدان رفتند، حمیدرضا نجاتی از تیم هیئت کاراته استان قم بالاتر از تمام رقبای خود به مقام نخست و نشان طلا دست یافت.

نجاتی در این وزن‌ مبارزات زیبایی به نمایش گذاشت و در راه رسیدن به عنوان نخست و مدال طلا تمام رقبا را از پیش رو برداشت و با غلبه بر حریفی از کرمانشاه در دیدار پایانی، بدین ترتیب در وزن منهای 70 کیلوگرم قم را صاحب نشان طلا پیکارهای کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور کرد.

در رده‌بندی نهایی وزن منهای 70 کیلوگرم مسابقات کاراته قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور در شهر شیراز به ترتیب حمیدرضا نجاتی از تیم جوانان هیئت کاراته استان قم قهرمان شد و محمدمهدی بلورگردان از کرمانشاه مقام نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین بعد از نمایندگان قم و کرمانشاه، در این وزن مقام سوم مشترک به باربد صداقت از آذربایجان غربی و رئوف دست افکن از هیئت کاراته قزوین رسید و بدین ترتیب پرونده پیکارهای این وزن با معرفی نفرات برتر بسته شد.

رقابت های کاراته رده سنی نوجوانان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در حالی با معرفی تیم ها و نفرات برتر اوزان مختلف به پایان رسید که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته کشورمان، این پیکارها با حضور نزدیک به 230 کاراته کا از استان های مختلف در اوزان منهای 52، 57، 63، 70 و به اضافه 70 کیلوگرم با جدال مدعیان در شیراز برگزار شد.