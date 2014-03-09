بسترهای اجرایی تفاهم نامه های منگستائو و گلستان را فراهم می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری عصر یکشنبه در جلسه مشترک استاندار منگستائو و هیات همراه با بازرگانان و تجار استان گلستان در جهت توافق نامه های اقتصادی اظهار کرد: اعتقاد داریم که دو کشور و دولت جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان دارای قابلیت ها و توانمندی های متنوع و متکثر بسیاری هستند که می توانیم در یک تعامل و هم افزایی از این قابلیت ها بهره مند شویم .

وی تصریح کرد: در خصوص توافقات و تفاهم نامه های گذشته در صحبتی که با برخی تجار و بازرگانان داشتیم ، موید این بود که مشکلات و موانعی بر سر راه تجارت و اجرا ی تفاهم نامه ها وجود دارد که باید آن را رفع کنیم.

وی بیان کرد: به نظر می رسد احداث پروژه راه آهن جمهوری قزاقستان و ترکمنستان و ایران که من اسم آن را راه سبز توسعه و تجارت گذاشته ام بتواند دریچه تازه ای در بسط و توسعه روابط تجاری و بازرگانی و گردشگری و ایجادارتباط با دنیا برقرار کند.

مرگدری اضافه کرد: به طور یقین راه اندازی بندر خواجه نفس و برقراری ارتباط هوایی بین دو کشور کمک بسیار موثری در این فرآیند خواهد بود و امیدوار هستیم در این سفر تفاهم نامه هایی که امضا می شود سریع نر به سرانجام برسد.