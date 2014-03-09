ضرورت ساماندهی پایانه مسافربری شهرستان سراب/ فریاد بلند آلودگی بصری در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز بهمنی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مسافربری شهرستان سراب گفت: وضعیت این پایانه مسافربری مناسب نبوده و باید نسبت به زیباسازی بصری آن اقدامات اساسی صورت گیرد.

بهمنی با بیان اینکه این پایانه باید گویای زیباهایی منطقه باشد اظهارکرد: ایجاد فضای سبز؛ سرویس های بهداشتی مناسب، سکوهای سرپوشیده و بهسازی فضای داخلی ساختمان از مهمترین مطالبات وی از شهرداری سراب است.

نماینده سراب بر آمادگی خود در جهت مساعدت به مسئولان مربوطه در این زمینه تاکید کرد.

مرتضی اعیانی شهردار سراب در این دیدار گفت: ایجاد فضای سبز، کارواش اتومبیل و سرویس های بهداشتی در دستور کار برنامه های شهرداری سراب قرارداد.

شهردار سراب لازمه تحقق این موارد را همکاری مطلوب مسئولان تعاونی های مسافربری دانست و افزود: اگر همراهی های لازم از سوی تعاونی داران مسافربری صورت گیرد شاهد زیبا شدن هرچه مطلوبتر پایانه مسافربری شهرستان سراب خواهیم بود.