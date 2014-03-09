زمینه های صدور خدمات فنی و مهندسی به منگستائو فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جلالی عصر یکشنبه در نشست استاندار منگستائو و فعالان تجاری و بازرگانان گلستان در اتاق بازرگانی گلستان در خصوص تواتمندی های استان گلستان در صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: در بخش اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی استان گلستان با داشتن 7 هزار مهندس در رشته های مختلف و داشتن هزار و 300 شرکت پیمانکاری در زمینه های مختلف ساخت و ساز و پروژه های ساختمان سازی و آب و تاسیسات و راه سازی فعالیت خود را برای اجرای طرح ها در استان منگستائو اعلام می کند.

وی بیان کرد: استان گلستان با این آمار مهندس سالانه حدود یک و نیم میلیون متر مربع ساختمان را نظارت و اجرا می کند و در بخش هایی هم می سازد.

جلالی تصریح کرد: استان گلستان یک استان دانش بنیان است و ما می توانیم در ساماندهی ای تی در کشور شما نقش موثری داشته باشیم.

وی افزود: استان گلستان اولین استان مجازی کشور است و در استان تمامی دستگاه های دولتی دارای خدمات الکترونیک هستند و هر 25 شهر استان شهر الکترونیکی هستند.

دبیر انجمن شرکت های ساختمانی استان تصریح کرد: استان گلستان قابلیت های زیادی در پرورش ماهیان گرمابی و خاویار دارد و سالانه در استان 17 هزار تن ماهی گرمابی در سطح 9 هزار هکتار چرورش داده می شود و در نظر داریم تولید میگو را هم ئر سایت تخصصی میگوی استان به 7 هزار تن برسانیم .

جلالی بیان کرد: در بخش کشاورزی گلستان 6 هزار مهندس کشاورزی مشغول فعالیت هستند و در سطح کشت گندم استان 390 هزار هکتار و دانه های روغنی 100 هزار هکتار است و در بخش کشاورزی توانایی های بالقوه ای دارد.