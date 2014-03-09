کاهش سهم آلایندگی آبادان اجحاف در حق مردم است/ برخی از مسئولان کوتاهی کردند

حجت الاسلام علی ابراهیمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به طور واضح و روشنی می توان آلودگی ناشی از صنایعی همچون پالایشگاه و پتروشیمی را که در دل شهر آبادان قرار دارند را به صورت سرفه های مکرر، تنگی نفس و حتی آلوده شدن لباسهای پهن شده بر روی طناب رخت آویز را دید و لمس کرد.



وی اظهار کرد: این سهمیه حق مردم آبادان است که به طور مستقیم با مشکلات ناشی از انتشار آلایندگی ها در فضای شهری دست و پنجه نرم می کنند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور با اشاره به نظریه کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه 95 درصد از بادهای غالبی که آلایندگی را به همراه دارند از سمت صنایع آلاینده خرمشهر همچون الکل سازی به آبادان می وزد و تنها در پنج درصد از این موارد جهت ورزش باد عکس این مورد است، تصریح کرد: به طور قطع باید در خصوص ضرایب تعیین شده که منجر به کسر سهم مردم آبادان از آلایندگی ناشی از پالایشگاه و پرداخت آن به خرمشهر شده است بازنگری جدی صورت گیرد.



وی یادآور شد: این موضوع تنها به بدبینی و ایجاد اختلاف در میان مردم این دو شهر منتهی می شود که باید پیش از بروز هر مشکلی از آن جلوگیری کرد.



امام جمعه آبادان با انتقاد شدید از کوتاهی برخی مسئولانی که می توانستند اقدامات به موقع و مناسبی را در جهت جلوگیری از بروز این مسئله انجام دهند و ندادند، گفت: هر چند که شهردار آبادان با همراهی اعضای شورای شهر به نوبه خود کارهایی را در جهت بازگشت حق مردم انجام داده اند اما آنان به تنهایی راه به جایی نمی برند، مسئولان مربوطه باید هر چه سریعتر با برنامه ریزی و بازنگری این موضوع اقدامات شایسته ای را در جهت احقاق حق مردم آبادان به انجام رساند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: باید گزارشات و اطلاعات دقیق تری در این باره تهیه در اختیار مسئولان امر قرار گیرد تا قضاوت عادلانه ای در این خصوص رخ دهد.



وی اظهارکرد: تحمل سالها رنج، مشقت، کمی ها و کاستی ها از سوی مردم آبادان بس نبود که الان عده ای سهم به حق آنان را نیز نشانه رفته اند و می خواهند با استفاده از قدرت افرادی در پس پرده برای آباد کردن شهرشان آن را از گلوی مردم آبادان بگیرند؟



حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: اینکه خرمشهر مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته است درست، اما حقش این نیست که حقوق مردم آبادان را بگیرند و به آن بدهند.



امام جمعه آبادان یادآور شد: دولت مردان می توانند برای عمران و بهبود وضعیت خرمشهر حقوق آن را از جایی دیگر تامین کنند نه آنکه از حق مردم آبادان که خود نیز همچون خرمشهریها درگیر جنگ بوده و از نبود امکانات مناسب در رنج هستند تامین شود.



وی تاکید کرد: باید دولتمران و در راس آن رئیس جمهور برای این مسئله چاره اندیشی کنند و وضعیت را به حالت اولیه برگردانند اکنون موجی از نگرانی و دید منفی نسبت به مسئولان نظام در میان مردم ایجاد شده است که باید هر چه سریعتر رفع شود.



حجت الاسلام ابراهیمی پور تاکید کرد: تا حصول نتیجه پیگیر قضیه هستیم.