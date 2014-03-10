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۱۹ اسفند ۱۳۹۲، ۷:۰۶

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

برگزیده شدگان سومین دوره از مسابقات قرآنی اسرا مشخص شدند

برگزیده شدگان سومین دوره از مسابقات قرآنی اسرا مشخص شدند

بوشهر-خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف وامور خیریه شهرستانهای دشتی وتنگستان گفت: برگزیده شدگان سومین دوره از مسابقات قرآنی اسرا روز چهارشنبه  مشخص و از آنها تجلیل بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی یکشنبه شب در حاشیه این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور اساتید برتر قرآنی کشور برگزار و از نفرات اول تا سوم  در رشته های قرائت، حفظ، مداحی، اذان ودعا با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد.

وی افزود:  در این دوره از مسابقات 4نفر از استان بوشهر حضور داشتند که هر 4نفر از شهرستان دشتی و دهکده قرآنی چارک بودند که توانستند دو رتبه اولی ویک رتبه دومی وسومی کسب کنند.

سرپرست اداره اوقاف وامور خیریه شهرستانهای دشتی و تنگستان بیان کرد: این مسابقات که در مرکز کشور ود به صورت زنده از شبکه های معارف وقرآن پخش می شد که با درخشش جوانان ونوجوان دهکده قرآنی چارک همراه شد.

وی اضافه کرد: سید حامد ابطحی در رده سنی بالای 16 سال مقام اول در رشته اذان و سید احسان ابطحی نیز دررده سنی بالای 16 سال دررشته قرائت وتقلید ازاستاد مصطفی اسماعیل مقام اول کشور را کسب کردند.

اسماعیلی افزود: سید طه حسنیی نوجوان نیزودررده سنی زیر 16 سال مقام دوم رشته قرائت درتقلید ازاستاد مصطفی اسماعیل و سیدعطاء الله حسینی نیز دررده سنی بالای 16 سال مقام سوم دررشته قرائت در تقلید از استاد منشاوی را کسب کردند.

کد مطلب 2252951

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