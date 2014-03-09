پژوهش و فناوری حلقه مفقوده در روند توسعه لرستان/ ظرفیتهای خوابیده در این بخش فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر عصر یکشنبه در جلسه کارگروه پژوهش استان لرستان با اشاره به تاکیدات استاندار لرستان در زمینه فعالسازی ظرفیتهای خوابیده استان اظهار داشت: در این راستا استاندار لرستان طی مدت کوتاه حضور خود در استان به طور جدی برای فعالسازی این ظرفیتها برنامه ریزی انجام داده اند.

وی با بیان اینکه یکی از ظرفیتهای نیمه فعال استان کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان است، عنوان کرد: این کارگروه یکی از ظرفیتهای مهم در راستای توسعه لرستان محسوب می شود.

کورانی فر با اشاره به تاثیر فعالیتهای این کارگروه در حوزه تحول اداری بر روند بهره وری دستگاههای اجرایی استان بیان داشت: همچنین حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری نیز از بخشهای مهم تحت پوشش این کارگروه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه این کارگروه می تواند لوکوموتیو توسعه استان باشد، بیان داشت: وظایف مهمی برای کارگروه پژوهش استان تعریف شده و اعضای توانمندی نیز در این کارگروه عضویت دارند.

کورانی فر با بیان اینکه ما در استان لرستان همه ابزارهای توسعه را در اختیار داریم، ادامه داد: این ابزارها شامل استعدادها و منابع خدادادی در زمینه های مختلف و نیروی انسانی ماهر است.

وی عنوان کرد: با این حال به نظر می رسد حلقه ای که این ظرفیتها و ابزارها را به وهم وصل می کند و روند توسعه را در لرستان شکل می دهد همچنان مفقوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت انجام کار سیستمی برای رسیدن به توسعه پایدار در استان یادآور شد: کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری می تواند منشا پیدا کردن حلقه مفقوده در روند توسعه استان باشد.

کورانی فر خواستار حمایت جدی استاندار لرستان از برنامه ها و فعالیتهای این کارگروه شد و بیان داشت: بدون حمایت مدیریت ارشد استان به طور قطع نمی توان به اهداف این کارگروه دست پیدا کرد.