هدف کانون‌ های فرهنگی هنری مساجد باید اعتلای مسجد محوری باشد

محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کانون‌ های فرهنگی هنری مساجد باید محل ترویج فرهنگ و هنر باشند بر لزوم تولید برنامه ‌های فاخر از سوی هنرمندان در جامعه تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی ایران معنویت است، اظهارداشت: جهان امروز تشنه معنویت و اخلاق است.

معاون استاندار گیلان گفت: غرب به دنبال تهاجم فرهنگی و غلبه فرهنگ خود بر سایر کشور ها و همچنین از هر ابزاری برای به انحراف کشیدن جوانان استفاده می کند.

وی با بیان اینکه مسجد باید کانون شجاعت باشد، تاکید کرد: انقلاب اسلامی از مساجد آغاز شد.

احمدی پور با بیان اینکه بهترین سنگر فرهنگی مسجد است، گفت: اگر جوانان و نوجوانان با مسجد مانوس باشند به یقین در برابر تهاجم فرهنگی دشمن واکسینه می‌ شوند.

وی افزود: این کانون ها در مساجد بهترین مرکز و پایگاه برای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان علیه اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان اذعان داشت: بیش از پیش برای کار های فرهنگی و مذهبی باید سرمایه گذاری کرد و مسئولان در رابطه با مسائل فرهنگی به خصوص در مساجد توجه بیشتری در برنامه های خود داشته باشند.

وی ادامه داد: کانون های فرهنگی مساجد کشور نقش موثری در بسط و گسترش فرهنگی، دینی و مذهبی و نیز اطلاع رسانی دقیق و به موقع اخبار دارند.