هفت واحد برج آرامش در آتش سوخت/ کمبود امکانات آتش نشانی در رامسر

جمشیدی زیتونی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آتش سوزی برج آرامش در رامسر گفت: حدود ساعت 12 ظهر آتش سوزی شروع شد که بلا فاصله ماشین های نشانی رامسر به محل وقوع حریق اعزام شدند.



زیتونی افزود: با حضور در حمل حریق مدیریت حریق را برعهده گرفتیم و توانستیم با کمک شهرهای همجوار از چالوس تا رامسر حریق را اطفا کنیم.



وی اضافه کرد: رامسر با کمبود شدید تجهیزات آتش نشانی روبرو است و ما امکانات نداریم و بدون امکانات دست و پای ما بسته است و نمی توانیم کار کنیم.



زیتونی ادامه داد: رامسر به نردبان های 32 و 52 و 62 متر نیاز دارد زیرا با توجه به ساخت و ساز برج ها در این شهرستان و ورود هزاران گردشگر، امکانات موجود پاسخ گوی شرایط این چنینی نیست.



زیتونی گفت: جواهرده رامسر یک ایستگاه آتش نشانی ندارد و با توجه به رشد ساخت و ساز در این منطقه خوش آب و هوا اگر حریقی رخ دهد ، ماشین آتش نشانی باید از رامسر به آن جا اعزام شود که تا این بعد مسافت طی شود فقط ذغال بر جا می ماند.



وی از مدیران ملی و استانی خواست تا اعتبارات لازم جهت خرید امکانات آتش نشانی را با توجه به حساسیت موضوع تخصیص دهند.



