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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۱۰

زیتونی:

هفت واحد برج آرامش در آتش سوخت/ کمبود امکانات آتش نشانی در رامسر

هفت واحد برج آرامش در آتش سوخت/ کمبود امکانات آتش نشانی در رامسر

رامسر - خبرگزاری مهر: مسئو ل آتش نشانی رامسر افزود: در آتش سوزی برج آرامش خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم ولیکن خسارت مالی زیادی وارد شده است و 7 واحد از این برج در آتش سوخت.

جمشیدی زیتونی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آتش سوزی برج آرامش در رامسر گفت: حدود ساعت 12 ظهر آتش سوزی شروع شد که بلا فاصله ماشین های نشانی رامسر  به محل وقوع حریق اعزام شدند.

زیتونی افزود: با حضور در حمل حریق مدیریت حریق را برعهده گرفتیم و توانستیم با کمک شهرهای همجوار  از چالوس تا رامسر حریق را اطفا کنیم.

وی اضافه کرد: رامسر با کمبود شدید تجهیزات آتش نشانی روبرو است و ما امکانات نداریم و بدون امکانات دست و پای ما بسته است و نمی توانیم کار کنیم.

زیتونی ادامه داد: رامسر به نردبان های 32  و 52 و 62 متر نیاز دارد زیرا با توجه به ساخت و ساز برج ها در این شهرستان و ورود هزاران گردشگر، امکانات موجود  پاسخ گوی شرایط این چنینی نیست.

زیتونی گفت: جواهرده رامسر یک ایستگاه آتش نشانی ندارد و با توجه به رشد ساخت و ساز در این منطقه خوش آب و هوا اگر حریقی رخ دهد ، ماشین آتش نشانی باید از رامسر به آن جا اعزام شود که تا این بعد مسافت طی شود  فقط ذغال بر جا می ماند.

وی از مدیران ملی و استانی خواست تا اعتبارات لازم جهت خرید امکانات آتش نشانی  را با توجه به حساسیت موضوع تخصیص دهند.

 

کد مطلب 2252963

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