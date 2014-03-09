زمينه سرمايه گذاري تجار چيني در يزد بررسي شد

به گزارش خبرنگار مهر، بوهونگ يانگ در سفر خود به استان يزد با استاندار يزد، معاونان وي و مسئولان ميراث فرهنگي استان يزد ديدار و گفتگو كرد.

وي در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از حضور در استان يزد اظهار داشت: شهرهاي بسياري را در ايران ديده ‌ام اما متعقدم يزد از همه شهرهاي ايران و حتي از اصفهان زيباتر است.

بوهونگ يانگ بيان كرد: جاذبه ‌هاي تاريخي يزد بايد بيشتر معرفي شود تا گردشگران از آن مطلع شوند و براي بازديد از آن به اين استان زيبا سفر كنند.

سفير چين، هدف از سفر خود به استان يزد را دیدار با استاندار یزد و بررسی زمینه‌ های لازم برای همكاری بین شركت ‌های بخش خصوصی و تجار و سرمایه گذاران چینی و اجرای طرح‌های اولویت دار در استان یزد ذكر كرد.

وي افزود: توسعه همكاری بین شركت‌ های چینی و استان يزد هدف این سفر است و در دولت جدید فرصت توسعه مناسبات و همكاری ‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی بیش از گذشته فراهم است.

اراده سياسي ايران و چين براي تقويت و توسعه مناسبات وجود دارد

بوهونگ يانگ يادآور شد: روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی دو كشور چین و ایران در سطح بسیار بالایی قرار دارد و اراده سیاسی در هر دو كشور برای تقویت و توسعه این مناسبات وجود دارد.

استاندار يزد نيز در اين ديدار ضمن خيرمقدم به سفير چين اظهار داشت: مناسبات بین دو كشور ایران و چین در عالی‌ترین سطح خود قرار دارد و هر دو كشور مصمم هستند كه این مناسبات را روز به روز توسعه و گسترش دهند.

يزد آماده همكاري با كشور چين است/ لزوم استفاده از همه ظرفيت ها

سيد محمد ميرمحمدي عنوان كرد: باید مناسبات بین دو كشور را به سطوح مختلف استان‌ ها توسعه داده و از همه ظرفیت ‌ها، امكانات و توانمندی‌هایی كه در كشور وجود دارد برای تداوم و افزایش این همكاری ‌ها استفاده كنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان يزد نيز در اين ديدار ضمن خیر مقدم به یوهونگ یانگ به اهمیت فرهنگ ایران و چین همچنین فرهنگ مردم یزد پرداخت.

مهدي شرافت افزود: یزد در کنار شهرهایی چون شیراز و اصفهان قطب گردشگری ایران است.

در اين ديدار سفير چين برای سرمایه گذاری شركت‌های چینی در اجرای پروژه‌های اقتصادی، تجاری و عمرانی در استان يزد اعلام آمادگی كرد.

بازديد سفير چين از بناهاي تاريخي يزد

سفير چين در سفر يك روزه خود همچنين از بافت تاريخي يزد و برخي بناهاي تاريخي از جمله مسجد جامع كبير يزد بازديد كرد.

وي در این بازدید خود عنوان كرد: اگر بین دو ملت آشنایی باشد، روابط آن کشورها، مفیدتر خواهد بود و به همین منظور بازدید از آثار فرهنگی و اجتماعی و آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم محلی نیز در دستور کار و برنامه های سفیر چین و هیئت همراه آن قرار گرفته است.

سفير چين در سفر يك روزه خود به استان يزد علاوه بر ديدار با مسئولان استان يزد از بناها و اماكن تاريخي از جمله مسجد جامع، مجموعه امیرچخماق، مدرسه ضیاییه و بافت تاریخی دیدن کرد و از نزدیک با فعالیت هنرمندان فعال در این بافت مانند دارایی بافی و ترمه بافی آشنا شد.