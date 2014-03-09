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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۱۴

با حضور سفير چين در يزد/

زمينه سرمايه گذاري تجار چيني در يزد بررسي شد

زمينه سرمايه گذاري تجار چيني در يزد بررسي شد

يزد - خبرگزاري مهر: با حضور بوهونگ يانگ، سفير چين در ايران در استان يزد، زمينه هاي سرمايه گذاري تجار چيني در اين استان مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بوهونگ يانگ در سفر خود به استان يزد با استاندار يزد، معاونان وي و مسئولان ميراث فرهنگي استان يزد ديدار و گفتگو كرد.

وي در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از حضور در استان يزد اظهار داشت: شهرهاي بسياري را در ايران ديده ‌ام اما متعقدم يزد از همه شهرهاي ايران و حتي از اصفهان زيباتر است.

بوهونگ يانگ بيان كرد: جاذبه ‌هاي تاريخي يزد بايد بيشتر معرفي شود تا گردشگران از آن مطلع شوند و براي بازديد از آن به اين استان زيبا سفر كنند.

سفير چين، هدف از سفر خود به استان يزد را دیدار با استاندار یزد و بررسی زمینه‌ های لازم برای همكاری بین شركت ‌های بخش خصوصی و تجار و سرمایه گذاران چینی و اجرای طرح‌های اولویت دار در استان یزد ذكر كرد.

وي افزود: توسعه همكاری بین شركت‌ های چینی و استان يزد هدف این سفر است و در دولت جدید فرصت توسعه مناسبات و همكاری ‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی بیش از گذشته فراهم است.

اراده سياسي ايران و چين براي تقويت و توسعه مناسبات وجود دارد

بوهونگ يانگ يادآور شد: روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی دو كشور چین و ایران در سطح بسیار بالایی قرار دارد و اراده سیاسی در هر دو كشور برای تقویت و توسعه این مناسبات وجود دارد.

استاندار يزد نيز در اين ديدار ضمن خيرمقدم به سفير چين اظهار داشت: مناسبات بین دو كشور ایران و چین در عالی‌ترین سطح خود قرار دارد و هر دو كشور مصمم هستند كه این مناسبات را روز به روز توسعه و گسترش دهند.

يزد آماده همكاري با كشور چين است/ لزوم استفاده از همه ظرفيت ها

سيد محمد ميرمحمدي عنوان كرد: باید مناسبات بین دو كشور را به سطوح مختلف استان‌ ها توسعه داده و از همه ظرفیت ‌ها، امكانات و توانمندی‌هایی كه در كشور وجود دارد برای تداوم و افزایش این همكاری ‌ها استفاده كنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان يزد نيز در اين ديدار ضمن خیر مقدم به یوهونگ یانگ به اهمیت فرهنگ ایران و چین همچنین فرهنگ مردم یزد پرداخت.

مهدي شرافت افزود: یزد در کنار شهرهایی چون شیراز و اصفهان قطب گردشگری ایران است.

در اين ديدار سفير چين برای سرمایه گذاری شركت‌های چینی در اجرای پروژه‌های اقتصادی، تجاری و عمرانی در استان يزد اعلام آمادگی كرد.

بازديد سفير چين از بناهاي تاريخي يزد

سفير چين در سفر يك روزه خود همچنين از بافت تاريخي يزد و برخي بناهاي تاريخي از جمله مسجد جامع كبير يزد بازديد كرد.

وي در این بازدید خود عنوان كرد: اگر بین دو ملت آشنایی باشد، روابط آن کشورها، مفیدتر خواهد بود و به همین منظور بازدید از آثار فرهنگی و اجتماعی و آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم محلی نیز در دستور کار و برنامه های سفیر چین و هیئت همراه آن قرار گرفته است.

سفير چين در سفر يك روزه خود به استان يزد علاوه بر ديدار با مسئولان استان يزد از بناها و اماكن تاريخي از جمله مسجد جامع، مجموعه امیرچخماق، مدرسه ضیاییه و بافت تاریخی دیدن کرد و از نزدیک با فعالیت هنرمندان فعال در این بافت مانند دارایی بافی و ترمه بافی آشنا شد.

کد مطلب 2252964

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