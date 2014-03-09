عمل به توصيه هاي پليسي خاطره اي شيرين براي گردشگران از گیلان باقي می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بخشعلی كامراني صالح عصر یکشنبه در سومين نشست پليس براي اتخاذ تدبير مناسب امنيت نوروزي افزود: با رفع نواقص و معايب سال گذشته سعي خواهيم کرد امنيت بهتري در ايام نوروزي براي اين استان فراهم آوريم.

وی همچنین امنيت بهتر را حق مردم اين استان دانست و اظهار داشت: پليس در ايام تعطيلات نوروزي براي مردم اين استان كه با آغوش باز پذيراي مهمان نوازي مردم اقصي نقاط اين كشور هستند، تلاش بي وقفه خواهد کرد.

جانشين فرماندهي انتظامي گيلان وجود مواهب طبيعي، جاذبه گردشگري و مهمان نوازي مردم را موجب جلب و جذب مسافر به اين استان اعلام کرد و گفت: رعايت قوانين و مقررات رانندگي و عمل به توصيه هاي پليسي خاطره اي شيرين را براي مسافران و گردشگران از اين استان در ايام تعطيلات نوروزي باقي خواهد گذارد.

وی با بيان اينكه برخورد قاطع با تهيه و توزيع كنندگان مواد محترقه غير استاندارد تدابير پليس قبل از شروع تعطيلات نوروزي است، بيان داشت: پليس با اتخاذ تدبير مناسب درصدد سلامت مردمي بوده و با افرادي كه درصدد تشويش اذهان عمومي يا به مخاطره انداختن سلامت جامعه باشند برخورد قاطعانه به عمل خواهد آورد.

كامراني صالح موفقيت پليس را در گرو مشاركت آحاد مردم براي تامين امنيت بهتر دانست و اعلام داشت: تامين امنيت اجتماعي مقوله گسترده اي بوده و مردم با اذعان به اين موضوع، مشاركت تنگاتنگ با پليس دارند.

وی در ادامه ديگر عوامل تعيين كننده تامين امنيت اجتماعي را مشاركت مردمي، برنامه ريزي، تدبير و حضور كاركنان نيروي انتظامي به صورت ميداني و اجراي طرح هاي عملياتي در برخورد با متخلفان نظم و امنيت عنوان کرد و افزود: پليس در عين رافت اسلامي با مجرمان برخورد قاطع خواهد كرد.

جانشين فرماندهي انتظامي گيلان در پايان مردم استان را ياوران واقعي تامين امنيت جامعه ناميد و از آنان خواست در صورت علم و اطلاع از تهيه و توزيع مواد محترقه غير استاندارد مراتب را در اسرع وقت به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

