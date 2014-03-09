مسجد عالی ترین پایگاه آموزش اخلاق و معنویت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد استان مازندران که در سالن سلمان هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد ضمن گرامی داشت یاد و نام امام راحل و شهیدان و آرزوی صحت و سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری و تبریک 18 اسفند سالروز بیست ویکمین سال تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور اظهار داشت : مساجد ظرفیتهای عظیم کشور و استان به شمار می رود.

وی افزود : وجود 936 کانون فرهنگی – هنری مساجد در سطح مازندران پتانسیل بسیار عظیمی برای ترویج دین و اخلاق است.

نماینده عالی دولت در استان مازندران در بیان جایگاه و اهمیت مساجد اظهار داشت : مساجد اصلی ترین پایگاه نشر و تبلیغ معارف اسلامی به شمار می آید بطوریکه جایگاه بسیار رفیع در ایران و کشورهای اسلامی برای مساجد وجود دارد تا جائیکه از مسجد به عنوان محل مناجات ، راز و نیاز و عبادت استفاده می شود.

فلاح جلودار در ادامه به جایگاه مسجد در کشورهای غیر اسلامی اشاره کرد و افزود : در این کشورها مسجد به عنوان محل حضور مسلمانان جهت عبادت از قداست بالائی برخوردار است و حتی عشق و معنویت خاصی بین کسانی که در آن مکان مقدس حضور دارند برقرار است.

وی خاطرنشان کرد : مسجد تجلی گاه اتصال بندگان به خداوند متعال است که همه ی خروجی های آن سبب ایجاد اخلاق نیکو در خانواده و جامعه می شود.

استاندار مازندران حضور جوانان در مسجد را باعث مصون نگه داشتن آنها در برابر هجمه های فرهنگی دانست و عنوان نمود : یکی از مهمترین دغدغه های خانواده ها بحث هجمه های فرهنگی است که در سایه ی ایمان و توجه به معنویت از بسیاری آسیب های اجتماعی جلوگیری می شود.

فلاح جلودار مسجد را عالی ترین پایگاه آموزش اخلاق و معنویت در کشور عنوان کرد و ابراز داشت : امروز با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث توجه به ایجاد کانونهای فرهنگی - هنری مساجد بایستی با ایجاد این کانونها جوانان بیشتری را جذب مساجد کنیم.

وی با مروری بر سابقه اعتقادات دینی در بین مردم مازندران بیان داشت : استان مازندران از لحاظ دینی و مذهبی سرآمد استانهایی است که به سبقه مذهبی معروف هستند.

نماینده عالی دولت در مازندران افزود : بر این اساس گردشگران با نگاه خاصی به این استان می آیند که باید در جهت فضاسازی معنوی استان از لحاظ مساجد و کانونها از همفکری و همگرایی نخبگان در دریافت طرح و برنامه استفاده شود.

فلاح جلودار به ارتباط دوسویه ای که در بحث مسجد محوری ایجاد می شود اشاره کرد و گفت : خروجی های مساجد همان نیروهای مخلصی هستند که در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشتند و یا همان افرادی که در بحرانها حضور دارند.

وی با یادآوری خفقان دوران قبل از انقلاب و نیز عدم وجود آزادی در بیان مسائل سیاسی تصریح کرد : فضای امروز کشور فضای ارزشمندی است که باید جوانان از آن در توسعه فرهنگی اجتماعی و حتی اقتصادی بهره گیرند.

استاندار مازندران با مرور بر فعالیت های انقلابی جوانان در مساجد که با حضور روحانیون ائمه جماعات بود عنوان نمود : انقلاب اسلامی ایران با روشنگری روحانیون در مساجد به پیروزی رسید و اکنون به عنوان انقلاب جهانی در دنیا مطرح شده است.

فلاح جلودار در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در استان مازندران استانی گردشگری است که باید در بعد فرهنگی هنری برنامه مدون داشته باشد بیان داشت : امکانات دولت محدود می باشد ولی در بحث بودجه سال 93 جزء اولین استانی هستیم که نسبت به استانهای دیگر از لحاظ اعتباری بیشترین ضریب را داریم.

وی افزود : دولت با مشارکت مردم می تواند با وجود محدودیت امکانات در بحث اشتغال و ثبات قیمت گامهای موثری بردارد.

نماینده عالی دولت در استان مازندران یاد آور شد : دستگاههای اجرایی استان بایستی تلاش کنند تا مازندران در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

فلاح جلودار ضمن یادآوری شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار نمود : حماسه سیاسی محقق شد و اگر چه در خصوص مسائل اقتصادی حرکت جدی صورت نگرفت ولی دولت در چارچوب کلی حرکت خوبی انجام داد بطوریکه تورم 3.6 درصد خرداد ماه مهار و تعدیل شده است.

وی افزود : در بعد جهانی نیز روند مذاکرات مورد پشتیبانی نمایندگان مجلس خبرگان قرار گرفت و این در جائی است که مقام معظم رهبری نیز از دولت حمایت کردند و جاهایی نیز تذکر دادند که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان مازندران در پایان سخنانش بر جایگاه فرهنگی مسجد به عنوان یکی از محورهای فرهنگی در استان تاکید کرد و گفت : حضور من در این آئین حمایت و پشتیبانی از همه افرادی است که در عرصه مسجد محوری فعالیت می کنند.

به گزارش مهر، در آئین تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد استان با حضور ابراهیمی ، دبیر هیئت نظارت و هماهنگی بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران ، محمد فوقی مسئول هیئت نظارت ، قاضی زاده ، نماینده وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی از دکتر ربیع فلاح جلودار به عنوان استاندار مسجد محور دیار علویان تجلیل شد.

بنابر این گزارش، از فعالان فرهنگی مساجد استان در قالب، ائمه جماعات مساجد استان، کتابداران ، مسئوول کانون ها، ومربیان طرح های تلاوت نور با حضور مسئوولین تجلیل به عمل آمد.