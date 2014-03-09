نظارت مردم بر ناوگان مسافری تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه طرح ارسال پیامک برای پلیس در آستانه سال نو و آغاز سفرهای نوروزی از امروز همزمان با سراسر کشور در استان سمنان راه اندازی شد اظهار داشت: تقویت نظارت مردمی بر ناوگان مسافری و اعلام تخلفات حادثه ساز توسط مردم از مهمترین اهداف برای اجرا این طرح است.

وی از مسافران خواست در صورت مشاهده تخلفات حادثه ساز نظیر استفاده از تلفن همراه توسط راننده، نبستن کمربند، نقص فنی، توقف نکردن برای انجام فرایض دینی و ... با استفاده برشورهای راهنما و از طریق تلفن همراه و پیامک پلیس را در جریان قرار دهند.

رئیس پلیس استان سمنان تصریح کرد: مسافران اتوبوس های بین شهری می توانند از طریق سامانه 110120 نسبت به اعلام تخلفات و مسایل مربوط به ناوگان حمل و نقل مسافر به پلیس راهور اقدام کنند.

رضوی خبیر در خاتمه ضمن بیان اینکه این پیامک شامل پلاک خودرو، نام راننده، محل تخلف و ... است که با استفاده از کدهای اعلام شده به پلیس ارائه می شود خاطر نشان کرد: برای اجرای بهتر این طرح باید شماره خودرو و نام راننده در داخل اتوبوس در معرض دید مسافران قرار گیرد.