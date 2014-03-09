7 هزار عدد انواع مواد محترقه در سياهكل کشف شد/ دستگیری 7 قاچاقچی در حین معامله مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضانعلي پور قاسم شامگاه یکشنبه به خبرنگاران افزود: با گزارشات مردمي مبني بر فروش انواع مواد محترقه و آتش زا غير استاندارد از سوی فردي در اين شهرستان، ماموران انتظامي رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران انتظامي با تحقيقات پليسي از اين موضوع اطمينان حاصل كرده و با كسب مجوز قضايي از منزل اين متهم هفت هزار عدد انواع مواد محترقه و آتش زا غير استاندارد كشف و وي را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي سياهكل در ادامه با بيان اينكه متهم با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شد، بيان داشت: مردم مي توانند از طريق تماس با مركز فوريت هاي پليسي 110 کساني را که در تهيه و توزيع مواد محترقه فعاليت داشته و باعث ناهنجاري و سلب آسايش و امنيت عمومي جامعه مي شوند به پليس معرفي کنند.

کشف 29 كيلو ترياك در رشت

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي گیلان در تشريح اين خبر گفت: با گزارشات مردمي مبنی بر فعالیت دو قاچاقچی گيلاني در امر تهیه و توزیع موادمخدر در شهرستان رشت، مراتب در دستور كار پليس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

سرهنگ سيد رسول صمدي افزود: ماموران عملیات ویژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان پس از تعقيب و مراقبت و اقدامات پليسي از صحت اين موضوع و انتقال مقدار قابل توجهی ترياك از سوی اين دو قاچاقچي به گيلان و فروش به پنج نفر ديگر در منزلي مطلع شدند.

وی بيان داشت: ماموران عملیات ویژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان ضمن اخذ مجوز از مقام قضايي با همكاري سربازان گمنام امام زمان ( عج) و فرماندهي مرزباني گیلان وارد اين منزل مسكوني شده و هر هفت قاچاقچي را در حين معامله دستگير و 29 كيلو و 400 گرم ترياك از آنان كشف كردند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان در ادامه با بيان اينكه متهمان با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند از مبارزه بي امان و شبانه روزي پليس در انهدام باندهاي قاچاق مواد مخدر خبر داد و افزود: شماره تلفن 128 پليس مبارزه با مواد مخدر به طور شبانه روزي آماده دريافت اخبار و گزارشات مردم شريف گيلان در حوزه مواد مخدر است.