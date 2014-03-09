مجمع انتخاب رباست هیئت سوارکاری خراسان رضوی برگزار شد/عرفانی بر اسب ریاست نشست

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس هیئت سوارکاری خراسان رضوی شامگاه یک شنبه با حضور هشت کاندیدای ریاست هیئت سوار کاری خراسان رضوی و همچنین بازرس و نماینده وزارت ورزش و جوانان و سرپرست فداسیون سوار کاری کشور در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

در این انتخابات 9 کاندیدا ثبت نام کرده بودند که هشت کاندیدا در محل برگزاری انتخابات حضور یافتند که در پایان با کناره گیری شش کاندیدا که هر کدام به نفع یکی از دو کاندیدای اصلی، محسن عرفانی و حمید نکویی برای کسب ریاست هیئت سوارکاری خراسان رضوی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در مجموع این انتخابات 16 رای اخذ شد که یک رای سفید داده شد و در نهایت محسن عرفانی با کسب 9 رای در مقابل پنج رای حمید نکویی توانست برای چهار سال آینده هدایت هیئت سوار کاری خراسان رضوی را بر عهده بگیرد.

حمید نکویی یک از دو کاندیدای حاضر در این انتخابات به حضور نماینده باشگاه فردوسی مشهد که یکی از قدیمی ترین باشگاه های سوارکاری مشهد محسوب می شود اعتراض داشت.

کوروش صبوریان مدیر کل جدید ورزش و جوانان خراسان رضوی در این جلسه حضور نداشت.