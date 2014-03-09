65 هزار نفر از مسابقات والیبال لیگ دسته اول در سطح کشور دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل یگانه مجد شامگاه یکشنبه در آئین اختتامیه این دوره از مسابقات اظهار داشت: مسابقات والیبال لیگ دسته اول کشور با حضور 18 تیم در دو گروه 9تیمه از پانزدهم آبان سال جاری در شهر های مختلف کشور برگزار شد.

وی افزود:این بازیها در 18 شهر از کشور برگزار که طی آن 159 بازی انجام شد و 65 هزار نفر نیز از این بازیها دیدن کردند که در پایان 4تیم به مرحله پلی آف این دوره از مسابقات راه یافتند.

یگانه تصریح کرد:در این مرحله نیز تیمهای دلیران دشتی واردکان یزد با شکست حریفان خود ضمن صعود به لیگ برتر به فینال این دوره از مسابقات نیز راه یافتند.

وی گفت:در مسابقه فینال نیز تیم اردکان یزد توانست 3بر1 دلیران دشتی را شکست دهد وبه قهرمانی مسابقات لیگ دسته اول کشور دست پیدا کند.

مدیر کل ورزش وجوانان استان بوشهر نیز گفت:از زحمات و تلاشهای همه بازیکنان و کادر فنی تیم که زمینه حضور تیم به لیگ برتر را فراهم کردند تشکر وقدرانی می شود.

رضا جمشیدی افزود:باخت در این بازی نیز تقدیر الهی بود و هیچ چیز از ارزشهای شما کم نمی شود و باید از هم اکنون به فکر لیگ برتر بود.

سید علی هاشمی فرماندار دشتی نیز گفت:من هم به نوبه خودم از تلاشهای خستگی ناپذیر همه بازیکنان و کادر فنی تشکر می کنم وامیدواریم با قدرت وانگیزه بالا در لیگ برتر حضور پیدا کنید وباز هم برای شهرستان و استان افتخار آفرینی کنید.

سرپرست تیم والیبال دلیران دشتی نیزگفت: حضور در لیگ برتر عنایت خدا و تلاش بازیکنان و کادر فنی و حمایت و دعای خیر مردم حاصل شد که پیروزی شیرینی برای مردم شهرستان محسوب می‌شود.

اکبر غلامی‌نژاد افزود: از همین حالا برای لیگ برتر برنامه‌ریزی را آغاز و اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی برای تیم ترسیم کرده‌ایم و امیدواریم مسئولین استانی وشهرستانی همانند قبل این تیم را تنها نگذارند و از این تیم حمایت کنند.