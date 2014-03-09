اشتون وارد اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یکشنبه شب به منظور بازدید از بناهای تاریخی اصفهان وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد.

کاترین اشتون، در بدو ورود به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان مورد استقبال استاندار اصفهان قرار گرفت.

استاندار اصفهان رسول زرگرپور در مراسم استقبال از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار امیدواری نمود سفر به اصفهان موجب شناخت بیشتر از تاریخ پرعظمت پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی گردد.

به گزارش مهر کاترین اشتون نیز در این دیدار بیان داشت: با تاریخ شگفت انگیز اصفهان آشنا هستم و خوشحالم که در این سفر از بناهای شاخص این شهر که شهرت جهانی دارد، بازدید می نمایم.

