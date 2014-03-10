ریاست بیش از 50 دانشگاه در انتظار تغییر یا ابقا/ خلف وعده وزیر علوم درباره ابقای روسا

به گزارش خبرنگار مهر، از آغاز دولت تدبیر و امید و برمسند قرار گرفتن دکتر جعفر توفیقی به عنوان سرپرست و دکتر رضا فرجی دانا به عنوان وزیر علوم در وزارت خانه علوم تحقیقات و فناوری تاکنون 31 رئیس دانشگاه تغییر کرده اند و حدود 54 رئیس و سرپرست دانشگاه همچنان در انتظار حکم دکتر فرجی دانا برای تغییر و یا ابقاء هستند با توجه به صحبت وزیرعلوم مبنی بر اینکه سایر روسای دانشگاه ها تا زمانی که طول مدت احکام آنها مشخص کرده است فعالیت خواهند کرد مگر اینکه دلیلی برای تغییر آنها رخ دهد، به بررسی وضعیت احکام روسای باقی مانده دانشگاه ها براساس تاریخ صدور تایید احکام توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداختیم که به شرح زیر است :

31 رئیس دانشگاهی که تغییر کردند

ردیف دانشگاه رئیس دانشگاه 1 خواجه نصیرالدین طوسی مجید قاسمی 2 پیام نور حسن زیاری 3 اصفهان محمد حسین رامشت 4 گیلان حاتم زاده 5 علم و صنعت محمد سعید جبل عاملی 6 فردوسی مشهد عاشوری 7 تفرش احمد رضا ربانی 8 جندی شاپور محمد آخوند علی 9 ارومیه حسن صدقی گمچه 10 باهنرکرمان نصرالله گرامی 11 بین المللی امام خمینی (ره) قزوین عبدالله آل بویه 12 اراک رضا صادقی 13 علوم کشاورزی گرگان رامین رحمانی 14 منابع طبیعی گلستان عباس قربانی 15 شیراز دکتر محمد موذنی 16 یزد سید محمد علی میرمحمدی میبدی 17 تبریز پرویز آژیده 18 خوارزمی حجازی زاده 19 صنعتی بابل عسگر جانعلی زاده 20 تحصیلات تکمیلی زنجان رسول خدابخش 21 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کریم سلیمانی 22 حکیم سبزواری عباس محمدیان 23 مراغه محمد زاد شکویان 24 تهران فرهاد رهبر 25 فنی و حرفه ای سهراب رضایی 26 علامه طباطبایی صدرالدین شریعتی 27 صنعتی اصفهان اسماعیل همدانی گلشن 28 یاسوج اردوان ارژنگ 29 علوم اقتصادی مهدی صادقی شاهدانی 30 شهدای هویزه انتصاب سید سعید بحرینان 31 دانشگاه کاشان عباس کتابی

بیش از 50 رئیس و سرپرست دانشگاه در انتظار تصمیم وزارت علوم

براساس این گزارش از مجموع 87 دانشگاهی که بررسی شده است رئیس 31 دانشگاه در زمان سرپرستی دکتر جعفر توفیقی و رضا فرجی دانا تغییر کرده و 54 دانشگاه دیگر با رئیس و سرپرست دوره قبل مدیریت می شوند.

روسای دانشگاه هایی که در سال 89 منصوب شده و به اتمام دوره چهارساله ریاست‌شان نزدیک می شوند:

رضا روستا آزاد- رئیس دانشگاه صنعتی شریف، عبدالرسول پورعباس - رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، شاهرخ جم رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، حسین زمانیان - رئیس دانشگاه لرستان، بهمن امانی- رئیس دانشگاه ملایر، رضا رنجبر کریمی - دانشگاه ولیعصر رفسنجان، جهانشیر امینی- رئیس دانشگاه کردستان، مسعود گنجی - رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، بیژن رنجبر- رئیس دانشگاه تربیت مدرس، سعید کشن فلاح - رئیس دانشگاه هنر و علیمحدی - رئیس دانشگاه ایلام.



روسای دانشگاه هایی که در سال 91 منصوب شده و بیش از یک سال از حکم ریاستشان می گذرد

روسای دانشگاههای ولایت، سیرجان، شهیدبهشتی، زابل، الزهرا(س)، بناب، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، فسا، سیستان و بلوچستان، نیشابور، تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان حکم 4 ساله آنها هنوز به اتمام نرسیده است و تنها یک سال از حکمشان گذشته است.

روسای دانشگاه هایی که دو تا سه سال از حکم ریاست‌شان گذشته است و در سال های 85 و 86 منصوب شده اند

هستند در این میان روسای دانشگاه هایی که باوجود گذشت 2 الی 3 سال از اتمام حکم فرصت چهارساله ریاست‌شان همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. علی حقیقی اصل-رئیس دانشگاه دامغان، محمدعلی کی نژاد- رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دکتر علی خیرالدین - رئیس دانشگاه سمنان، کامیار ثقفی - رئیس دانشگاه شاهد، احمد نوحه گیر - رئیس دانشگاه هرمزگان، علی مراد زاده - رئیس دانشگاه شاهرود، فرهنگ مظفر - رئیس دانشگاه هنر اصفهان، محسن طالب زاده - رئیس دانشگاه بجنورد، علیرضا رهایی - رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمدرضا میری - رئیس دانشگاه بیرجند، محمدرضا چغانلو - رئیس دانشگاه صنعتی سهند از این دسته هستند.

تاریخ صدور حکم روسای دانشگاه های تهران و برخی از دانشگاه های شهرستان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

شماره دانشگاه رئیس دانشگاه تاریخ صدور تایید حکم توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی 1 صنعتی شریف رضا روستا آزاد 89.12.17 2 صنعتی امیرکبیر علی رضا رهایی 85.02.26 3 تربیت مدرس بیژن رنجبر 89.10.28 4 شهید بهشتی محمد مهدی طهرانچی 91.06.14 5 الزهرا(س) انسیه خزعلی 91.06.14 6 شاهد کامیار ثقفی 85.12.15 7 هنر اسلامی تبریز محمد علی کی نژاد 86.08.08 8 صنعتی سهند محمد رضا چغانلو 79.09.19 9 بوعلی سینا زلفی گل 88.11.27 10 هرمزگان احمد نوحه گیر 85.07.11

اتمام حکم رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان تا پایان سال

همچنین حکم دکتر زلفی گل رئیس دانشگاه بوعلی تا پایان امسال به اتمام می رسد.

روسایی که در سال 90 منصوب شده و نیمی از دوره چهارساله ریاست‌ آنها طی شده

حدود 2 سال از حکم ریاست روسای دانشگاه‌های مازندران، شهید چمران اهواز، زنجان، علوم و فنون دریایی خرمشهر و شهرکرد باقی مانده است.

دانشگاه هایی که با سرپرست اداره می شوند

دانشگاه های کشاورزی منابع طبیعی رامین، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه هایی هستند که با سرپرست اداره می شوند.

همچنین محمد رضا چغانلو رئیس دانشگاه صنعتی سهند نیز تنها رئیس دانشگاهی بود که از سال 79 فعالیت خود را آغاز کرده و با گذشت 12 سال هنوز ریاست دانشگاه را بر عهده دارد.

به گزارش مهر، دکتر رضا فرجی دانا بعد از تغییر رئیس دانشگاه تهران درخصوص ادامه روند تغییرات روسای دانشگاه‌ها گفت: در حال حاضر دیگر این تغییرات ادامه ندارد.

وی با بیان اینکه ما اصولا به طول مدت احکام روسای دانشگاهها پایبند هستیم، گفت: طول مدت حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس سابق دانشگاه تهران تمام شده بود برای همین تغییر کرد.

وزیر علوم اظهار داشت: سایر روسای دانشگاه ها تا زمانی که طول مدت احکام آنها مشخص کرده است فعالیت خواهند کرد مگر اینکه دلیلی برای تغییر آنها رخ دهد.

وزیرعلوم با وجود اینکه اعلام کرده بود روسای دانشگاه ها تا پایان احکامشان باقی خواهند ماند در هفته جاری دکتر عباس زراعت را به جای دکتر عباس کتابی، به سرپرستی دانشگاه کاشان منصوب کرد این درحالی است که حکم دکتر کتابی 91.04.13 بوده و هنوز حکم ریاست وی به دوسال هم نرسیده است.