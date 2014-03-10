ایجاد امنیت اقتصادی برای مسافران نوروزی سلطانیه اولویت کاری است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی شامگاه یکشنبه در دومين جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي شهرستان سلطانيه، نوروز را فرصتي طلايي براي سلطانيه از منظر کشوری و جهانی عنوان کرد و با اشاره به صدور دستور اجراي طرح استقبال از مسافران نوروزي با كيفيت مطلوب افزود:مسئولان بايستي با اتحاد،همدلي و تلاش برای معرفی بیشتر سلطانیه گام بردارند چرا که گردشگران در معرفی آثار تاریخی و بناهای این شهر تاریخی نقش مهمی دارند.



وی اظهار داشت: مسئولان بايد با فراهم سازي شرايط مطلوب براي مسافران از اين فرصت طلايي استفاده كرده و موجب جذب گردشگر به منطقه شوند.



فرماندار سلطانیه با بيان اينكه اجرای منظم برنامه ها و تغییر در سیما شهری در هر منطقه در اقبال مسافران به منطقه تاثیر دارد،گفت: مردم و مسئولان شهرستان بايستي در اولين اقدام طرح استقبال از مسافران نوروزي،حفظ نظم و انضباط و مقررات شهري را مورد توجه قرار دهند.



خالقی گفت: با توجه به افزايش مسافرت در اين شروع سال نسبت به دیگر روزها، مردم بايد نسبت به حفظ امنيت دقت داشته و با مبادي انتظامي شهرستان همکاری کنند.



وی با اعلام اینکه امسال سلطانيه پايلوت گردشگري استان خواهد بود، از مسئولان شهرستان خواست نسبت به معرفي آثار تاريخي اين شهرستان در قالب ابزارهاي تبليغاتي به مسافران نوروزي همکاری کرده تا باعث جذب بيش از پيش گردشگر به منطقه باشند.

فرماندار سلطانیه به حفظ نظم در طرح استقبال نوروزی اشاره کردوگفت: برقراری نظام در سلطانیه در جذب گردشگر بسیار موثر است .

خالقی با اشاره با ظرفيت هاي غير قابل انكار شهرستان سلطانيه گفت: شهرستان سلطانيه به لحاظ دارائي هاي ميراث فرهنگی و تاريخي غني بوده و همین امر موجب شهرت جهاني آن شده که باید مسئولان ادارات شهرستان در طرح استقبال از مسافران نوروزي، برخلاف تازه تاسيس بودن شهرستان در رده مقایسه با ساير شهرستان هاي برتر استان قرار دهند.



وی عرضه لباس های تاریخی و نوستالژیک دوره ایلخانی به مسافران این شهرستان را یکی از برنامه های بدیع نوروز 93 اعلام کرد و گفت: تا پايان سال جاري 2 جلسه ديگر نيز با محوريت تدوين دقيق برنامه هاي استقبال از مسافران نوروزي شهرستان برگزار و مصوبات قابل اجرای آن شكل عملیاتی می گیرد.

فرماندار سلطانیه یادآور شد: نوروز امسال برنامه هاي متنوع و ويژه اي از قبيل حضور عشايري استان فارس و عرضه پوشش هاي نوستالژيك و تاريخي به مسافران اجرا می شود.



خالقی تاکید کرد: با توجه به جايگاه ميراثي و تاريخي سلطانيه مسئولان نيز بايد برنامه هايي متناسب با وجه اين شهر تاريخي را پیاده کنند.