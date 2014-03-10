فعالیت مداحان در ترویج فرهنگ دینی بسیار موثر است

حجت الاسلام حسن منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازماندهي مداحان در بعد آموزشي و تشريح آسيب شناسي در کنارتامين تغذيه فکري براي ارکان مداحی که شامل مدير، سخنران، مداح و رابط فرهنگي محسوب مي‌شود، از هر جهت ضروري است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک افزود: بهره گيري از توانمندي ها و ظرفيت هاي تشکل هاي ديني، بيش از پيش بايد حفظ و تقويت شود، افراد نخبه و کارآمد، شاعران و گردانندگان اين راه بزرگ و با عزت بايد به ديگران شناسانده شود، راه الگوپذيري، فرهنگ عاشورائي و فرهنگ مهدويت را بايد فراهم کرد.

منتظری با اشاره به جایگاه مداحی در کشور عنوان کرد: مداحي در کشور ما يک هنر مذهبي است که نبايد نسبت به آن بي‌توجه بود، فعاليت مداحان به خودي خود ارزشمند است چرا که به واسطه آن، دل‌ها به اشکال مختلف متوجه اهل بيت(ع) مي‌شوند.

این مسئول با اشاره به اهمیت جایگاه مداحان اظهار داشت: مداحان در کنار روحانیون، ستون فقرات و یکی از ارکان تبیین مفاهیم اسلامی هستند و این افراد کسانی هستند که کار زینبی انجام داده‌ و پیام عاشورا را انتقال داده‌اند.

این فعال مذهبی گفت: آسيب‌شناسي مداحي به منظور جلوگيري از ورود هرگونه آسيب از جمله خرافات و تحريف به اين عرصه ضروري است و آسيب‌زدايي از اين عرصه به هوشياري فرهنگي نياز دارد.

منتظری ادامه داد: يکي از برکات مکتب تشيع برخورداري از مناسبت‌هاي فراوان در طول سال با محوريت اهل بيت پيامبر اکرم(ص) در روزهاي ميلاد و وفات آنان است و اين مناسبت‌ها زمينه برپايي آيين و مراسمي را در خانه‌ها و مساجد و محافل مذهبي فراهم مي‌آورد که از رهگذر آنها هم پايه‌هاي اعتقادات ديني و باورهاي مذهبي مردم استحکام مي‌يابد و هم پيوند معنوي و عاطفي شيعه با اهل بيت عصمت و طهارت(ع) قوي‌تر و عميق‌تر مي‌شود.

وی متذکر شد: کانون مداحان باید با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، نسبت به شناسایی آسیب های مداحی اقدام و برای رفع آن تلاش کنند.

منتظری تأکید کرد: آشنائي با فرهنگ ايثار، شهادت وازخود گذشتگي استقامت، که برگرفته از اصول ارزش هاي معنوي اسلام ناب و سيره ائمه معصومين است، بايد با برگزاري دوره هاي آموزشي با حضوراساتيد توانمند و آگاه به مسائل دين و تاريخ تشيع فراهم شود.