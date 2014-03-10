به گزارش خبرگزاری مهر، هیدروکسی آپاتیت به عنوان یکی از مهمترین مواد زیستی که ساختاری شبیه به استخوان بدن انسان دارد، از مواد مطرح پژوهش‌های جهانی است. در این راستا محققان از پژوهشگاه مواد و انرژی با همکاری دانشگاه های علم صنعت، آزاد اسلامی، کمبریج، انستیتو تکنولوژی جرجیا و دانشگاه صنعتی شریف مطالعاتی را در زمینه ساخت پودر و قطعه نانوکامپوزیتی بر پایه هیدروکسی آپاتیت اجرایی کردند که با نانوذرات اکسید آلومینیوم و اکسید تیتانیوم تقویت شده است.

این نانوذرات خواص مکانیکی از جمله استحکام خمشی و سختی قطعه تهیه شده را بهبود داده و تجزیه هیدروکسی آپاتیت را به دماهای بالاتر منتقل می‌کنند که در این صورت کامپوزیت کردن هیدروکسی آپاتیت با این نانو ذرات ضمن بهبود خواص مکانیکی آن، امکان ساخت قطعات چگال‌تر در دماهای بالاتر را نیز فراهم می‌آورد.

از مهمترین دستاوردهای این طرح می‌توان به افزایش قابل ملاحظه استحکام خمشی در حدود 27 درصد برای نمونه تقویت شده با تایتانا و 40 درصد برای نمونه مستحکم شده با آلومینا اشاره کرد. سختی این قطعات نیز نسبت به نمونه خالص نانوساختار هیدروکسی آپاتیت، در حدود 100 درصد افزایش یافته است.

در این مطالعات این محققان با استفاده از نانوذرات اکسیدی سازگار با بدن، در زمینه هیدروکسی آپاتیت، استحکام خمشی و سختی قطعات هیدروکسی آپاتیت را افرایش دادند که با توجه به اهمیت هیدروکسی آپاتیت به عنوان ماده اصلی مواد استخوانی، این طرح می‌تواند چشم انداز مناسبی برای کاربردهای مهندسی پزشکی و مواد زیستی داشته باشد. علاوه‌بر این، کاربردهای جدیدی برای نانو پودر هیدروکسی آپاتیت به عنوان کاتالیست دیده شده است که می‌توان از این ماده در صنایع مربوطه استفاده کرد.