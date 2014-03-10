به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه شهردار پاوه شامگاه یکشنبه در سرسرای فرمانداری این شهرستان با حضور امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای (تأمین، اداری، شورای اسلامی شهر ) و پرسنل شهرداری پاوه، برگزار و از "جمال ابراهیمی"؛ شهردار پیشین و "محمدامین امینی"؛ سرپرست شهرداری پاوه تقدیر شد.

تعیین تکلیف سکانداری شهر پاوه پس از 6 ماه

همزمان با آغاز چهارمین دوره شورای اسلامی شهر پاوه هیچکس تصور نمی کرد که تعیین تکلیف سکانداری شهر پاوه 6 ماه به دارازا بکشد . در ابتدا اعضای شورا شهردار پیشین پاوه را در سمت خود ابقا نمودند که پس از ماه ها بررسی از سوی مسئولین به شورا اعلام شد که گزینه دیگری معرفی کنند.

حاشیه ای که 3 ماه وقت اعضای شورا را گرفت

این در حالی بود که از سوی اعضا 2 گزینه بصورت جدی مطرح شد و نحوه انتخاب شهردار منتخب به حاشیه رفت . بالاخره در حدود یک ماه پیش بود که سلام خسروی جهت سیر مراحل اداری به استانداری معرفی شد که با دقت نظر استاندار بصورت ویژه بررسی و حکم آن صادر شد و روز قبل مراسم معارفه انجام شد و به حاشیه ها خاتمه داد.

حاشیه هایی که قریب ۳ ماه، بحث وچالشی را در سطح شهر پاوه ( شهروندان، مسئولین شهرستان واستان ) به وجود آورد، موضوعی که اگر مقداری تأمل به عمل می آمد و ضوابط و مقررات مربوطه در انتخاب شهردار مراعات می گردید، شاید ماههای قبل، این امر بدون چالش های فرا رو که متأسفانه هزینه بردار نیز بود به سهولت انجام می گرفت.

حاشیه های مراسم معارفه شهردار پاوه

در مراسم معارفه ، بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر پاوه سخنانی را مطرح کردند که حساسیتی را در پی داشت و حتی جلسه تا دقایقی متشنج شد اما نهایت امر در محیطی توأم با آرامش جلسه معارفه ختم به خیر شد.

محمد فاروق یوسفی عضو شورای اسلامی شهر پاوه: ما از قبل و الان نیز با خسروی مشکلی نداشتیم

محمد فاروق یوسفی عضو شورای اسلامی شهر پاوه به خبرنگار مهر گفت: در این میان شاید همانطوریکه بارها اعلام نمودیم ما از قبل و الان نیز با آقای خسروی مشکلی نداشتیم هرچند بر آن نیز نقدهایی داشتیم.

عضو شورای اسلامی شهر پاوه عنوان داشت: اما از این تاریخ باید همه افراد جامعه آنچه را در توان دارند در همراهی وهمکاری با شهردار جدید به خاطر مصلحت شهر وشهروندان ارجمندش مایه بگذارند.

وی افزود: موفقیت سلام خسروی، دیگر موفقیت و شکست ایشان نیست، پس لاجرم همه ما با تلاش بیشتر و کاربست خرد واندیشه ی جمعی باید بتوانیم خلاء های گذشته را جبران و به سمت و سوی آینده روشن پیش برویم.

خسروی از امروز دیگر شهردار شهر پاوه است و شهردار گروه خاصی نیست

یوسفی اعلام کرد: دو نفر از اعضای شورای شهر چند سال با آقای خسروی کار کردند، ایشان را شخصی سالم و مدیر می دانند، این دو مورد کافی است که به آینده امیدوار باشیم. اما برای موفقیت خسروی لازم است که هم ایشان وهم همه ما، نکاتی را مورد توجه داشته باشیم. اول آنکه اشخاصی که ایشان را دوست دارند باید از دخالت هایی که باعث، معذوریت ایشان باشند به جد بپرهیزند و در واقع اجتناب نمایند، شهردار باید همه افراد جامعه با یک نگرش مورد توجه قرار گیرند، و خود را وام دار شخص ویا اشخاصی نداند، چرا که آقای خسروی از امروز دیگر شهردار شهر پاوه است و شهردار گروه خاصی نیست.

عضو شورای اسلامی شهر پاوه اظهار داشت: در این راستا از همه اشخاصی که از سر دلسوزی برای این شهر مایه گذاشته اند تقدیر وتشکر به عمل می آید و در این میان نباید از مساعی آقای امینی سرپرست شهرداری وپرسنل شهرداری که در این چند ماه به اندازه یکسال کاری، برونداد فعالیت آنان می باشد غافل ماند، عزیزانیکه علی رغم مشکلات مالی و… بسیار موفق عمل کردند.

وی در پایان افزود: در نهایت انتخاب آقای سلام خسروی را به عنوان شهردار شهر تاریخی و فرهنگی پاوه تبریک عرض می کنیم وبرای ایشان در خدمتگزاری به مردم خوب این دیار آرزوی توفیق و سعادت می کنیم.