مسافرانی که در آتش سوختند/ دو کشته نتیجه برخورد پراید و کامیون

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری روز دوشنبه، اظهار داشت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون و خودروی پراید در شهرستان سرپل ذهاب، دو سرنشین پراید جان خود را از دست دادند که به علت شدت برخورد خودروی پراید دچار آتش سوزی شد و دو سرنشین آن در آتش سوختند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل ترافیک ایجاد شده در محدوده تصادف، یک وانت و تراکتور نیز با یکدیگر برخورد کردند که البته این سانحه خوشبختانه تلفاتی در بر نداشت.

سردار کشوری زمان وقوع تصادف را صبح روز گذشته و محل این سانحه را خروجی سرپل ذهاب به سمت قصرشیرین و در نزدیکی پروژه مسکن مهر شهید شیرودی این شهرستان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ تحقیقات پلیس راه برای بررسی و مشخص شدن این علت این سانحه ادامه دارد.