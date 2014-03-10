  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۵۶

سردار کشوری:

مسافرانی که در آتش سوختند/ دو کشته نتیجه برخورد پراید و کامیون

مسافرانی که در آتش سوختند/ دو کشته نتیجه برخورد پراید و کامیون

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از مرگ دو سرنشین یک دستگاه خودروی پراید در اثر برخورد با کامیون در شهرستان سرپل ذهاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری روز دوشنبه، اظهار داشت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون و خودروی پراید در شهرستان سرپل ذهاب، دو سرنشین پراید جان خود را از دست دادند که به علت شدت برخورد خودروی پراید دچار آتش سوزی شد و دو سرنشین آن در آتش سوختند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل ترافیک ایجاد شده در محدوده تصادف، یک وانت و تراکتور نیز با یکدیگر برخورد کردند که البته این سانحه خوشبختانه تلفاتی در بر نداشت.

سردار کشوری زمان وقوع تصادف را صبح روز گذشته و محل این سانحه را خروجی سرپل ذهاب به سمت قصرشیرین و در نزدیکی پروژه مسکن مهر شهید شیرودی این شهرستان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ تحقیقات پلیس راه برای بررسی و مشخص شدن این علت این سانحه ادامه دارد.

کد مطلب 2253065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها