به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اكثر مدارسي كه دراين كشور وجود دارد مدارس ديني كاتوليك است و علاوه برآن تعداد معدودي مدرسه خصوصي وجود دارد . از آنجا كه خانواده هاي مسلمان موزامبيك اغلب از قشر فقير جامعه هستند استطاعت استفاده از تسهيلات مدارس خصوصي را ندارند.

اين در شرايطي است كه تعدادي مدرسه اسلامي وابسته به سازمانهاي اسلامي در اين كشور فعاليت مي كنند ، اما خانواده هاي مسلمان اين كشور نمي توانند هزينه هاي اين مدارس را نيز تقبل كنند.

از آنجا كه بسياري از خانواده هاي مسلمان نمي توانند از عهده اين هزينه ها برآيند مجبور مي شوند كودكان خود را در مدارس كاتوليك ثبت نام كنند.

ثبت نام كودكان در مدارس كاتوليك همواره با وحشت خانواده هاي مسلمانان در زمينه دور شدن دانش آموزان از دين خود و حتي روي برتافتن از دين اسلام همراه است.

بسياري از مسلمانان توانگر موزامبيك در راستاي حل مشكلات آموزشي پيش رو ، تلاش كرده اند مدارسي بسازند كه تسهيلات آموزشي كم هزينه را در اختيار مسلمانان اين كشور آفريقاي شرقي قرار دهد؛ اما اين امر تاكنون نتيجه اي دربرنداشته است.

"علي ايرز بونيفاسيو"، وزير آموزش موزامبيك با اشاره به مشكلات پيش روي نظام آموزشي در اين كشور گفت : علي رغم صرف هزينه هاي بسيار، اين كشور هنوز از كمبود مدرسه و آموزگار رنج مي برد.

"بونيفاسيو" اشاره كرد كه نرخ بي سوادي در موزامبيك به 56 درصد رسيده است.

وي افزود : ما بخش خصوصي را ترغيب كرده ايم تا براي جبران اين كمبود با تأكيد بر آموزش حرفه اي ، مدارسي تأسيس كند تا به جوانان كمك كرده به مهارتهاي لازم در بازار كار دست پيدا كنند.

وي همچنين تكنيكهاي ضعيف آموزشي را ناشي از عدم نظارت دولت بر مدارس عنوان كرد و گفت : دولت توانايي نظارت بر تمام مدارس ، بويژه مدارسي كه در مناطق دور افتاده قرار دارند را ندارد.