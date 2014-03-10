به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر ربیع فلاح یکشنبه شب در نشست صمیمی با فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه استانداری این آمادگی را دارد که برای رفع مشکلات صنایع ورود پیدا کند ، گفت : در جلسه ای که با بانکها داشته ایم مصوب شد تا 15 اردیبهشت همه مسائل حقوقی باواحدهای صنعتی دارند، متوقف شود .

استاندار مازندران با اعلام اینکه اگر پول به بانکها برنگردد خزانه خالی می شود ، افزود : نگاه ما در این حوزه علاوه بر فرصت به صنعتگران برگرداندن بدهی های معوقه می باشد .

فلاح با اشاره به بانکهای خصوصی ، گفت : استانداری و دستگاه قضایی با بانکهای خصوصی که زیر بار مسئولیت نمی روند به شدت برخورد خواهد کرد.

استاندار مازندران ادامه داد : بانکهای خصوصی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی باید پای کار بیایند و اگر بخواهند از بار مسئولیت شانه خالی کنند مخل اقتصادی محسوب می شوند.

محمد محمد پور، رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت مازندران نیزدر این مراسم ضمن تشکر و قدرردانی از استاندار و معاون عمرانی استانداری مازندران ، گفت : استاندار دغدغه جدی توسعه استان را دارند و یکی از محورهای اصلی توسعه را در حوزه صنعت و معدن می دانند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت مازندران ادامه داد : صنعتگران آماده کمک به گفتمان تدبیر و امید و تحقق شعار حماسی هستند.

وی با بیان اینکه استاندار مازندران عملیاتی در حوزه صنایع ورود پیدا کرده اند ، افزود : هدف اصلی برگزاری چنین جلساتی دسترسی مستمر با مقام عالی دولت و گفتن مشکلات صنعتگران می باشد.

صنعتگران وابستگی به جناح سیاسی نیستند

داریوش هندویی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران همچنین با تاکید بر اینکه صنعتگران وابسته به هیچ جناح سیاسی نیستند ، گفت : حرفهایی که در این جلسه گفته می شود صددرصد صنفی است و نباید برداشت سیاسی از این حرفها شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران خواستار نشست های سالانه براساس زمانبندی مشخص شد و افزود : از دولتمردان انتظار داریم نگاهی به عملکردهای دولتهای گذشته داشته باشند تا بتوانند نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی و در برنامه ریزی های آینده آنها را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید این تدبیر را داشته باشند که کشور را از حالت کلنگی بیرون بیاورند ، ادامه داد : متاسفانه در کشور هر دولتی که سرکار آمد سعی کرد که کارهای دولتهای گذشته را تخریب کند.

هندویی همچنین خواستار هماهنگی بین سه قوه شد و گفت : استانداری باید هماهنگی بین ادارات خود وسه قوه بوجود بیاورد تا ما شاهد ناهماهنگی بین مسئولان مختلف نباشیم.

در ادامه غلامرضا عشریه رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته اقدامات خوبی در حوزه صنعت ، معدن و تجارت صورت گرفته است ، افزود : استاندار همیشه بر رفع مشکلات صنعتگران و روی کار آمدن بخش خصوصی برای توسعه استان تاکید داشته اند.

رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران با تاکید بر اینکه معتقدم بایدبدهی صنعتگران به بانکها پرداخت شود گفت : بانکها نیز باید فرصتی در اختیار صنعتگران قرار دهند تا بتوانند با مشکلاتی که به وجود آمده معوقات بانکی را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه بانکها شرکای اقتصادی صنعتگران هستند ، ادامه داد : انتظار ما از بانکها این است که دروقت مصیبت و گرفتاری نیز درکنار صنایع باشند.

کمیته ساماندهی معوقات بانکی به بخش خصوصی واگذار شود

عشریه با تاکید بر اینکه برخی از بانکها سلیقه ای عمل می کنند، افزود : درخواستمان از مسئولین این است که بخشنامه بانک مرکزی اجرایی شود تا صنعتگران بتوانند مشکلاتشان را برطرف کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران بر واگذاری کمیته ساماندهی معوقات بانکی به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت : با توجه به اینکه بخش خصوصی قدرت چانه زنی زیادی دارند می توانند تا حدود زیادی مشکلات در این حوزه را برطرف کنند.