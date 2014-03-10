www بیست و پنج ساله می شود/ جشن تولدی برای اعتیادآورترین فناوری 

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بسیاری از مردم "اینترنت" و "شبکه گسترده جهانی" را یکی می دانند، اما باید گفت این دو، دو هویت کاملا متفاوت هستند.

اینترنت، شبکه عظیمی از شبکه هاست که میلیونها رایانه را در سراسر جهان به هم متصل می کند و شبکه ای را شکل می دهد که در آن هر رایانه ای می تواند با دیگری گفتگو کند البته تا زمانی که هر دو به اینترنت متصل هستند. ترافیکی سنگینی در این شبکه جریان دارد.

به واقع اینترنت مانند یک بزرگراه فناوری است همانطور که به همین نام نیز خوانده می شود.

از سویی شبکه گسترده جهانی "World Wide Web" فقط وسیله ای برای ارسال و دریافت اطلاعات در اینترنت است.

امروزه اغلب ما از پروتکل “http” در موتورهای جستجو مانند کروم یا فایرفاکس برای دستیابی به صفحات شبکه روی شبکه گسترده جهانی استفاده می کنیم.

باید شبکه گسترده جهانی را جایی دانست که در آن اطلاعات قرار گرفته و می توان آنها را یافت.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات Pew ، هشتاد و هفت درصد از بزرگسالان آمریکایی از اینترنت استفاده می کنند و تعداد افراد بزرگسال دارای تلفن همراه طی 14 سال گذشته از 53 درصد به 90 درصد رسیده است.

همچنین در حالی 90 درصد از کاربران اینترنت، آن را از نظر شخصی خوب ارزیابی می کنند که فقط این ابزار از دیدگاه شش درصد از مردم چیز بدی است.

به هر حال این گزارش نشان می دهد که در این 25 سال استفاده از شبکه گسترده جهانی بسیار زیاد بوده است. بر اساس این گزارش 53 درصد از کاربران، دوری از اینترنت را بسیار دشوار می دانند.

تا پیش از 1989 استفاده از اینترنت از نظر فناوری بسیار پر چالش بود.

در آن زمان تعداد اندکی از دانش پژوهان دانشگاه ها و دولتمردان از فناوری استفاده می کردند.

در مارس 1989 "تیم برنرز لی" پیشنهادی را در موسسه CERN در سوئیس برای یک پایگاه داده بسیار بزرگ با لینک های تایپ شده که بعدها شبکه گسترده جهانی خوانده شد نوشت.

تا پیش از آن مردم هنوز می بایست یک دانشمند می بودند تا دستورات نرم افزاری خام را برای ورود به اینترنت وارد می کردند. پس از راه اندازی این شبکه همه شهروندان نیز استفاده از اینترنت را آغاز کردند.

گام مهم بعدی ایجاد موتور جستجوی موزاییک در 1993 بود. موزاییک متن و گرافیک را به یک شکل آسان و نه فقط با استفاده از دستورات نرم افزاری خام نمایش می داد.

موزاییک توسط گروهی از محققان مرکز ملی کاربردهای ابررایانه ای در دانشگاه ایلی نویز ایجاد شد.