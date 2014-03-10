  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

اسبقیان:

وضعیت ورزش آذربایجان شرقی در رده بندی کشوری مطلوب نیست

وضعیت ورزش آذربایجان شرقی در رده بندی کشوری مطلوب نیست

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت : وضعیت ورزش استان آذربایجان شرقی از لحاظ رده بندی کشوری در جایگاه مطلوبی قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان شامگاه یکشنبه در آیین تحلیل از ورزشکاران برتر استان که در سالن صدرا برگزار شد، ابراز داشت: وضعیت نامطلوب ورزش  آذربایجان شرقی در شان مردم این منطقه نیست.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه  ورزش آذربایجان شرقی برای قرار گرفتن در بین سه استان برتر کشور توانایی های قابل توجهی دارد، گفت: در سال 90 رتبه ورزشی استان نسبت به سال قبل، افت زیادی داشته و باید تلاش کنیم که همانند دهه 60 که یکی از درخشان ترین عرصه های ورزشی برای استان بود، جایگاه واقعی خود را به دست آوریم.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود  با بیان اینکه اگر طرح های نیمه تمام ورزش استان تکمیل شود سرانه ورزشی به 81 سانتی مترمربع خواهد رسید، ادامه داد: نباید به این میزان سرانه اکتفا کنیم و باید برای رساندن سرانه ورزش به یک متر مربع بیش از پیش تلاش کنیم.

 

کد مطلب 2253133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها