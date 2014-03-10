وضعیت ورزش آذربایجان شرقی در رده بندی کشوری مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان شامگاه یکشنبه در آیین تحلیل از ورزشکاران برتر استان که در سالن صدرا برگزار شد، ابراز داشت: وضعیت نامطلوب ورزش آذربایجان شرقی در شان مردم این منطقه نیست.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ورزش آذربایجان شرقی برای قرار گرفتن در بین سه استان برتر کشور توانایی های قابل توجهی دارد، گفت: در سال 90 رتبه ورزشی استان نسبت به سال قبل، افت زیادی داشته و باید تلاش کنیم که همانند دهه 60 که یکی از درخشان ترین عرصه های ورزشی برای استان بود، جایگاه واقعی خود را به دست آوریم.