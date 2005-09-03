به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي و معاون نخست وزير اين كشور اعلام كردند: اسرائيل از توسعه روابط دوستانه با چين خرسند است و براي گسترش آن تلاش مي كند.

شالوم در ديدار با وانگ جيارويي رئيس بخش بين المللي حزب كمونيست چين گفت : چين بزرگترين شريك تجاري اسرائيل است و ما تصميم داريم بازار اقتصاد چين را بهتر بشناسيم.

وانگ نيز اظهار داشت : حزب كمونيست و دولت چين همواره خواهان روابطي قوي با اسرائيل بوده اند و رابطه مناسب به نفع دو طرف خواهد بود.

وانگ تاكيد كرد: ما نيز تلاش مي كنيم روابط خود را با اسرائيل توسعه دهيم .

گفتني است آمريكا از رابطه اسرائيل با چين رضايت ندارد و همين موضوع به اختلافي عميق ميان دو طرف منجر شده است.

واشنگتن در پي تصميم تل آويو به ارسال تسليحات به پكن پاره اي تحريم ها را بر ضد اين رژيم در نظر گرفت اما به رغم اين تصميم، اسرائيل تاكيد كرد كه اين صادرات را انجام خواهد داد زيرا آمريكا در تعهداتش به اسرائيل صادق نبوده است.