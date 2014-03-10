پنجشنبه آخرین مهلت ویرایش کارت کنکور/ آمار ثبت نام در کنکور 93

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال 93 برای مشاهده اطلاعات ثبت نامی حداکثر تا ساعت 24 روز پنجشنبه 22 اسفندماه فرصت دارند به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و در صورت نیاز نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

وی افزود: پس از پایان مهلت در نظر گرفته شده تحت هیچ شرایطی امکان تغییر در مندرجات به ویژه تغییر در گروه آزمایشی، جنس، شهرستان یا محل برگزاری آزمون، زبان خارجی مقدور نیست. همچنین پس از صدور کارت آزمون به هیچ عنوان تقاضایی برای تغییر امکان پذیر نیست.

توکلی اظهار داشت: 114 هزار و 253 داوطلب آزمون سراسری به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و پس از کنترل کارت خود، مورد را مواردی را اصلاح کرده اند.

وی اضافه کرد: آندسته از داوطلبانی که به هر دلیل تاکنون در آزمون سراسری 93 ثبت نام نکرده اند می توانند برای ثبت نام تا ساعت 24 روز پنجشنبه 22 اسفندماه به سایت مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: تا امروز تعداد 128 هزار و 401 داوطلب در مرحله دوم نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند که با توجه به آمار 897 هزار و 508 داوطلبی که در مرحله اول ثبت نام کرده اند و آمار جدید مرحله دوم در مجموع تا امروز یک میلیون و 25 هزار و 909 نر در آزمون سراسری سال 93 ثبت نام کردند.