فتاح کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نخستین هتل چهار ستاره در بروجن آماده بهره برداری است، عنوان کرد: این هتل هم اکنون دارای97 درصد پیشرفت فیزیکی است و نوروز 93 آماده بهره برداری است.

وی ادامه داد: این هتل هم اکنون در مرحله پایانی ساخت قرار دارد و در حال گرفتن نیروی های خدماتی و پرسنل است و به زودی افتتاح می شود.

فتاح کرمی عنوان کرد: شهرستان بروجن دومین شهر بزرگ استان چهارمحال و بختیاری است که هر ساله مسافران بسیاری وارد این شهرستان می شوند.

وی با اشاره به افتتاح پروژه هتل چهار ستاره این شهر، عنوان کرد: با تکمیل این پروژه و بهره برداری از آن مسافران دیگر مشکلی در اقامت و اسکان در این شهر ندارند.

فرماندار بروجن با اشاره به اینکه این هتل خارج از شهر قرار گرفته است، عنوان کرد: این هتل در محدوده شهر بروجن در کنار جاده بروجن - لردگان - خوزستان قرار دارد.

بروجن در فاصله 55 کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.