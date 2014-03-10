احمدرضا فیروزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه قبل از هر چیز باید شاخص‌ها و مؤلفه‌های سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را احصا کرد.



وی با بیان این‌که 150 مقاله در حیطه موضوعی همایش به دبیرخانه‌ همایش ارسال شده است، افزود: این مقالات در سه مرحله، داوری و ارزیابی شدند و در نهایت 32 مقاله به عنوان مقالات برگزیده انتخاب شدند.



فیروزی با بیان عنوان مقالات برتر یادآور شد: مقالات «تبیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی»(از دکتر جلال خدایاری)، «سبک‌ها و الگوهای مصرف و اقتصاد مقاومتی»(از دکتر افشین متقی)، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی»(از دکتر قربانعلی سبکتکین)، «ارائه مدل حسابداری متناسب با سبک زندگی اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی»(از هدایت‌الله کلماتیان)، «تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی»(از مهری سادات موسوی)، «معماری سنتی ایران، مصداق عینی سبک زندگی اقتصاد مقاومتي»(از دکتر حسن ستاری ساربانقلی) و «نگاهی به سبک زندگی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ معاصر ایران»(از محمد فاتحی) از جمله مقالات برتر در این همایش است.



معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز افزود: همچنین مقالات «انسان اقتصادی، حیوان اقتصادی؛ تناسب‌سنجی‌ دلالت‌های انسان‌شناختی سبک زندگی اقتصادی غربی و اسلامی با اقتصاد مقاومتی»(از مهدی مزینانی)، «تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای بر تغییر سبک زندگی جامعه ایران؛ چالشی فراروی راهبرد اقتصاد مقاومتی»(از رضا سیف‌پور)، «بررسی میزان اثربخشی و تعیین جایگاه مؤلفه¬های اثرگذار در میزان درجه تب اقتصاد مقاومتی: با استفاده از رویکرد A.H.P فازی»(از وحید جلالوند)، «رابطه بین سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی و مقایسه آن در بین جوانان ساکن مناطق شهری و روستایی»(از علی میر) و «تأثیر اقتصاد مقاومتی بر کیفیت زندگی کاری»(از فرزانه یوسفی)، از دیگر مقالات برگزیده این همایش ملی«نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی» است.



فیروزی در پایان تصریح کرد: به منظور اطلاع رسانی، گسترش و تبیین مؤلفه‌های سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، کتاب مجموعه مقالات همایش به زودی منتشر می‌شود.





