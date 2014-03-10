یحیی نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: ایجاد باغ موزه مفاخر و مشاهیر با هدف معرفی مفاخر هنری و فرهنگی استان اردبیل یک ضرورت است، اما تاکنون در این زمینه برنامه ریزی نشده است.

وی کمبود اعتبار برای ساخت این مجموعه را از مهترین دلایل در عدم ساخت آن برشمرد و تاکید کرد که با تامین اعتبار ویژه و طرح مصوب و نیز اختصاص مکان مناسب می توان امیدوار بود که این مروزه در آینده ایجاد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه پیش از این خانه تاریخی "میر فتاحی" در محله تازه میدان اردبیل برای این منشور در نظر گرفته شد، ادامه داد: با گردآوری آثار مفاخر دینی در این خانه تاریخی عملا این مجموعه به موزه مفاخر دینی استان تبدیل شد.

وی تنها طرح مصوب میراث فرهنگی در خصوص ایجاد موزه در خور و شایسته برای استان را موزه صفویه عنوان کرد و یادآور شد: با اتمام طراحی این موزه در حال حاضر بخشی از کار هم انجام شده است.

نقی زاده با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار می توان بخشی از موزه صفویه را به عنوان موزه مفاخر در نظر گرفت، متذکر شد: البته صرف قرار دادن تندیس مفرخر در این موزه کافی نیست و باید مجموعه ای ایجاد شود که مشاهیر استان را به درستی معرفی و بشناساند.

وی با تاکید بر لزوم ابهت دادن به مفاخر فرهنگی و هنری استان تصریح کرد: در تمام کشورها تندیس مفاخر در پارک ها قرار می گیرد تا به خوبی در معرض دید عموم بوده و معرفی شوند، بنابراین باید در این زمینه کارشناسی و مطالعاتی صورت گیرد.