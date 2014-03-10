دولت تدبیر و امید تاکید ویژه بر توسعه فرهنگی دارد/ تقویت حوزه فرهنگی همسویی دولتمردان را می خواهد

حجت الاسلام اذن الله خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه فرهنگی افزود: مقام معظم رهبری چندین سال است که بر حوزه فرهنگی تاکید دارند.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی نگرانی دارند و در این راستا تذکراتی در این حوزه به مسئولین دارند که باید مسئولین نسبت به رفع این نگرانی ها تلاش کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان،گفت: امروز که دشمن با تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی وارد عرصه شده باید توجه ویژه در دستور کار قرار گیرد چرا که عدم توجه به این مسئله مشکلات را چندین برابر می کند.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: این سازمان نگرانی های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی را درک می کندو در راستای رفع این نگرانی ها برنامه های مدون و عملیاتی را شروع کرزده است.

وی، در ادامه یادآورشد: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری همسویی و همگامی دولتمردان را می خواهد که در این راستا باید دولتمردان راهکارهای مدون را در دستور کاری خود قرار دهند.

مدبر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: بعضی ها تصور می کردند دولت روحانی نسبت به امور فرهنگی کم توجه خواهد بود و فکر می کردند دولت روحانی را اصلاح طلبان به وجود آوردند و توجهی به مسائل فرهنگی نخواهد کرد.

حجت الاسلام خدایی افزود: در حالی که 90 درصد از مردم به دولت روحانی به خاطر این که یک شخصی مذهبی بود رای دادند.

وی افزود: تهاجم فرهنگي دشمن برای از بین بردن فرهنگ اسلامی و دینی مردم است و می خواهد که ارزشهای اسلامی را سست کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآورشد: اگر جلوی تهاجم فرهنگی دشمن گرفته نشود به تبع آن بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی دیگر هم به دنبال آن می آید.



حجت الاسلام خدایی ادامه داد: دشمن می خواهد فرهنگ غربی را بر ملت ایران تحمیل کند ولی هرگز موفق نخواهد شد.