به گزارش خبر گزاری مهر، روزنامه الحیات به نقل از یک منبع سعودی اعلام کرد مقامات این کشور ظرف چند روز آینده درباره بستن دفتر شبکه قطری الجزیره در ریاض تصمیم گیری می کنند.

این مقام سعودی همچنین تاکید کرد که شهروندان سعودی از ادامه همکاری با رسانه های مختلف قطری منع شده اند.

در همین راستا برخی منابع اماراتی نیز از تعلیق همکاریها میان این کشور و قطر خبر داده و اعلام کردند که مسئولان اماراتی از سفر به دوحه منع شده اند.

شایان ذکر است، هفته گذشته کشورهای امارات، بحرین و عربستان در اعتراض به سیاستهای قطر در قبال مصر و حمایت از اخوان المسلمین، سفرای خود را از دوحه فراخواندند تا تنش و دودستگی در شورای همکاری خلیج فارس افزایش یابد.