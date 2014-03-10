به گزارش خبرنگار مهر، از عوامل مهم در رشد اقتصادي کشورها فراهم آوردن سرمايه به منظور تامين مالي فعاليت‌ هاي اقتصادي موثر است، اقتصاد‌دانان موتور رشد و توسعه اقتصادي را سرمايه مي ‌دانند.

جذب سرمایه‏ گذار و توجه به توانمندی‏ های بخش خصوصی بدون شک راه برون‏ رفت از مشکلات کنونی و زمینه‏ ساز رشد استان گیلان است.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: از منظر کلان اقتصادی توسعه بخش خصوصی فقط با خصوصی سازی شرکت های دولتی میسر نیست بلکه توسعه این بخش از طریق جلب مشارکت های مردمی خواهد بود.

حمیدرضا خصوصی ثانی افزود: مشارکت مردم با آزاد سازی ورود در فعالیت های اقتصادی میسر می شود.

وی همچنین با بیان اینکه خصوصی سازی نباید از یک معبر یا کانال خاصی باشد، اظهارداشت: در سیاست های کلی اصل نظام توجه خاصی به موضوع آزادسازی شده است از اینرو باید به بند بند این سیاست ها توجه شود اما در قانون مربوطه توجه کمی به این مهم شده است.

خصوصی سازی نباید از یک معبر یا کانال خاصی باشد

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی یک شرکت دولتی تبدیل به شرکت خصوصی می شود یا یک شرکت خصوصی ورود به یک عرصه انحصاری می کند باید نسبت به رقابتی بودن فرآیندها اطمینان کامل داشته باشد.

وی افزود: به طور ویژه بخش خصوصی در فعالیت های صدر اصل 44 قانون اساسی اجازه ورود پیدا کرده است بنابراین ضرورت دارد نهادهای تنظیم مقررات و قانونگذاران از این معبر بصورت عام و شورای رقابت بصورت خاص عملکرد مناسبی داشته باشند.

خصوصی ثانی تاکید کرد: اگر این هماهنگی نباشد مشکلات خاصی پیش خواهد آمد این در حالیکه حتی در تنظیم روابط میان تنظیم کنندگان بخش خصوصی و شورای رقابت به یک معضل تبدیل و می تواند تاثیرات منفی داشته باشد و در دستیابی به اهداف کلی دچار مشکل شود.

وی تصریح کرد: شاخص دیگری که در این حوزه می توان مدنظر قرار دارد ورود بخش خصوصی به بازار است.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تاکید سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن به روش عرضه از طریق بورس اوراق بهادار قاعدتا باید این بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری ها از طریق بورس آماده شود.

وی افزود: یکی از بسترهای که می تواند این مهم را حمایت کند حقوق سهامداران خرد حتی رعایت منافع ذینفعان است.

خصوصی ثانی تاکید کرد: در حال حاضر بازار سرمایه ایران از حیث حقوق سهامداران اقلیت و نظارت بر معامله با خود مدیران در میان 185 کشور جهان رتبه 150 را دارد.

وی بیان داشت: این شاخص نشان می دهد که در چنین فضای نباید انتظار داشت سرمایه گذاران داخلی و خارجی ورود از این مسیر در خرید شرکت های دولتی مشارکت کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: بنابراین باید در این موضوع تجدید نظر کرد تا عرضه سهام از طریق بورس مکانیزم اصلی واگذاری باشد.

وی اذعان داشت: حقوق سهامداران باید همواره در دستور کار باشد طوری نباشد که بی اعتمادی موجبات عدم موفقیت در این امر را فراهم کند.

خصوصی ثانی زیر ساخت های ضروری بازار سرمایه را یکی دیگر از شاخص های مهم دانست و بر لزوم تقویت نهادها و ابزارهای بازار در جامعه تاکید کرد.

وی افزود: در این زمینه توسعه قابل ملاحظه ای وجود داشته است به ویژه از حیث شکل گیری شرکت های تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری، بازار بورس و نظایر آن است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این نهادها از حیث تامین منابع مالی لازم برای خرید شرکت های دولتی مشمول واگذاری، مشاوره به خریداران و فروشندگان، مشاوره به فروشنده برای نحوه پذیرش و عرضه در بازار و غیره بسیار حائز اهمیت هستند با این حال برخی از محدودیت های این نهاد ها باید رفع شود.

وی اذعان داشت: در حال حاضر این نهادها توان محدودی برای خرید اعتباری شرکت های مشمول واگذاری دارند و از طرفی مسائل فقهی هم در این زمینه دخیل هست بنابراین خریداران بصورت طبیعی توان تامین نقدینگی لازم برای خریدهای بزرگ را ندارند.

خصوصی ثانی تاکید کرد: زمینه سازی برای خرید اعتباری شرکت ها باید جزو اولویت های اساسی واگذاری ها باشد.

سرمایه گذاران خارجی حضور بسیار محدودی در بازار سرمایه ایران دارند

خصوصی ثانی گفت: برای سرمایه گذاری بطور حتم باید مزیت های لازم را ایجاد و موانع و محدودیت ها سرمایه گذاری خارجی و داخلی را رفع کرد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: بی ثباتی در قیمت مواد اولیه می تواند بر نحو سرمایه گذاری و یا فعالیت های بخش خصوصی در کشور بسیار تاثیر گذار است.

وی در ادامه با تصریح اینکه مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها باید رفع شود، اظهارداشت: یکی از معضلات و مشکلاتی که برای سرمایه گذاران امروز در کشور به چشم می خورد مشکل دریافت تسهیلات از سیستم بانکی است.

خصوصی ثانی اذعان داشت: اشخاصی در استان بدون وثیقه 100 تا 200 میلیارد تومان وام از سیستم بانکی دریافت می کنند و هیچ نقشی هم در امر سرمایه گذاری ندارند.

وی تصریح کرد: این تسهیلات به عنوان یک معوقه می تواند مشکلات زیادی در بانک ها ایجاد کند و همینطور بسیار بازدارنده در امر سرمایه گذاری است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیلات بانکی باید به کنندگان واقعی کار اعطا شود تا همگان شاهد پویایی سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه در کشور و استان باشند.

وی همچنین با بیان اینکه تحریم های بین المللی که بر کشور اعمال شده اثرات منفی بر جامعه گذاشته است، افزود: با وجود تحریم ها سرمایه گذاران خارجی و داخلی با امنیت و طیب خاطر به امر سرمایه گذاری در کشور نمی پردازند.

خصوصی ثانی بیان داشت: سرمایه گذاری برای تولید هر محصولی نیاز به مواد اولیه دارد بنابراین مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی تاکید کرد: ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی می تواند ثبات در نحو واگذاری ها و سرمایه گذاری ها دخیل باشد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: از دیگر موانع سرمایه گذاری می توان به بی ثباتی قوانین و مقررات در تولید و سرمایه گذاری ها،بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی و قیمت گذاری غیر منطقی محصولات تولیدی از سوی دولت و نهادهای حکومتی را نام برد.

رشد و شکوفایی اقتصادی در هر کشور دنیا منوط به تعامل بین قانون گذاران و مجریان است

وی با اشاره به اینکه در چرخه اقتصادی باید همه موانع و مشکلات را لحاظ کرد، گفت: رشد و شکوفایی اقتصادی امروز در هر کشور دنیا منوط به تعامل بین قانون گذاران، مجریان حکومت و آگاهان به علم و دانش اقتصاد باید باشد.

خصوصی ثانی با بیان اینکه از بانک های اطلاعاتی و اقتصادی دنیا باید بهره گیری شود، افزود: اگر این موارد را رها و از مدیرانی بهره گیری شود که قادر به شفاف سازی نباشند بهره مندی علم را به منصه ظهور برسانند بطور عام می توانند مشکلات ایجاد کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذار مانندغزالی زیباست که از کوچکترین تهدیدی می گریزد، اظهارداشت: برای جذب سرمایه گذار در استان باید بستر امنی فراهم شود تا سرمایه گذاران با طیب خاطر به امر سرمایه گذاری بپردازند و از طرفی بانک ها در اعطای تسهیلات با سرمایه گذاران واقعی نهایت همکاری را داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی روند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها در گیلان بلکه در کشور را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: اگر موضوع اصل 44 قانون اساسی در کشور تحقق پیدا کند بزرگترین حماسه اقتصادی در کشور رخ می دهد.

غول بروکراسی اداری مانع اساسی برای سرمایه گذاری و توسعه در گیلان است که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند. بررسی ها حاکی از اینکه علاوه بر غول بروکراسی، مشکلات و موانع قانونی سازمانی و فرا قانونی سازمانی در فرآیند جذب سرمایه گذار است که این خود مشکلی برای سرمایه گذاران و رونق صنعت، کشاورزی و گردشگری در استان شده است.

معاون بر نامه ریزی استاندار گیلان نیز در این خصوص گفت: موانع و مشکلات سرمایه گذاری داخلی و خارجی به نسبت در سراسر کشور مشابه است.

محمد حسین اصغریان افزود: گیلان به دلیل داشتن مزیت های خدادادی و وجود زیر ساخت های مناسب به لحاظ جذب سرمایه گذاری نسبت به میانگین کشور از وضعیت به نسبت خوبی برخوردار است.

وی اظهارداشت: این استان دارای زیر ساخت های اساسی همچون آزاد راه، منطقه آزاد انزلی، بنادر فعال، تولید برق مناسب، آب فراوان، گاز و غیره است.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان گفت: کمبود عرصه برای احداث واحدهای تولیدی بزرگ اعم از کشاورزی، صنعتی و گردشگری یکی از عوامل محدود کننده سرمایه گذاری در استان است.

وی افزود: محدودیت تسهیلات بانکی، تحریم های ظالمانه دشمنان، مباحث ارزی و سایر موارد روند سرمایه گذاری را با چالش مواجه می سازد.

اصغریان اظهارداشت: با کاهش بروکراسی اداری زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر در جامعه فراهم خواهد شد.

وی اذعان داشت: سرمایه ایرانی ها مقیم خارج از کشور طبق برآوردها افزون بر هزار میلیارد دلار است اگر بخشی از این سرمایه ها به کشور تزریق شود موجب تحولات اساسی در جامعه می شود.

معاون استاندار گیلان با بیان اینکه پارسال میزان سرمایه گذاری صنعتی و غیر صنعتی در استان دو هزار میلیارد تومان بوده است، یادآورشد: برای سازندگی استان به سه تا چهار برابر میانگین این عدد در سال نیاز است که با رفع موانع می توان به این نتیجه رسید.

لزوم حمایت واقعی از سرمایه گذاران با هدف سازندگی گیلان

به هر ترتیب پتانسیل های منحصر بفرد منطقه آزاد انزلی می تواند نقش مهمی در تحولات اقتصادی استان گیلان ایفا کند و بخش خصوصی در این زمینه باید سهم تاثیرگذاری داشته باشد.

بنابراین می طلبد مسئولان با تمام توان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف تحول در بخش صنعت و اقتصاد این منطقه اقدام کند.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی در این باره می گوید: حمایت واقعی و نه شعاری از سرمایه گذار باعث رونق اقتصادی و توسعه در استان و این منطقه خواهد شد.

رضا مسرور با تاکید بر اینکه برای حمایت از سرمایه سرمایه گذاران در منطقه آزاد انزلی برنامه ریزی های لازم انجام شده است، افزود: انزلی ظرفیت ها و قابلیت های زیادی برای سرمایه گذاری و توسعه همه جانبه دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه سیاست جذب صنایع با ارزش افزوده بالا در منطقه آزاد انزلی است، اظهارداشت: برای تسریع این مهم باید فرآیندهای بروکراسی های کاذب خذف و حمایت های لازم انجام شود.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی همچنین با تاکید بر لزوم تامین نیازهای سرمایه گذاری با ارتقای سطح درآمد ها گفت: تفکر صادرات محور برای سرمایه گذاری موجب انتخاب صحیح تکنولوژی و برنامه ریزی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک حمایت از سرمایه گذار باید اولویت اصلی مسئولان ارشد استان برای ایجاد اشتغال و همچنین پرداخت تسهیلات به سرمایه گذار نیز باید ضابطه مند شود.

موضوع سرمایه گذاری و اهمیت آن برای حفظ، توسعه و توان اقتصادی کشور و استان یک امر بدیهی است و تمام دولت ها در تمام نقاط جهان تمام تلاش خود را معطوف می دارند تا این مهم را برای توسعه اقتصادی به دست آورند.

به هر حال سرمایه گذاران به دنبال منفعت، سود بیشتر و پیدا کردن مکان امن و مناسبی برای سرمایه گذاری هستند و باید کمک کرد تا با کمترین دغدغه به این موضوع برسند.