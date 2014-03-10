به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اسکندری ظهر دوشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنجان با بیان اینکه مساحت اراضی ملی زنجان یک میلیون و 234 هزار و 613 هکتار، معادل 56 درصد از سطح این استان است افزود: یک میلیون و 137 هزار و 60 هکتار معادل 51 درصد از اراضی استان را مرتع و 97 هزار و 533 هکتار را هم جنگل در استان زنجان است.

وی ارزش های زیست محیطی منابع طبیعی را یادآور شد و افزود: تنظیم عملکرد اتمسفر، تنظیم عملکرد هیدروسفر، تنظیم عملکرد بیوسفرد از مهم ترین ارزش های زیست محیطی است.

مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان افزود: تعداد هشت پارک جنگلی در سطح استان زنجان ایجاد شده است که پارک جنگلی گلستان(جاده تبریز)، پارک جنگلی ارم و جنگل کاری حاشیه اتوبان از جمله این پارک ها می باشد.

اسکندری با اشاره به توزیع نهال طی سال‌های اخیر، تاکید کرد: در 10 سال اخیر 7 میلیون اصله نهال توزیع شده است و استان زنجان با دارا بودن پتانسیل قوی تولید نهال سالانه تا 700 هزار اصله می‌تواند در این زمینه فعالیت خوبی داشته باشد.

وی تاکید کرد: سه پروژه آبخیز شهری درگاوازنگ، سلمانلو و قیدار انجام شده و 40 کیلومتر از رودخانه های استان نیز ساماندهی شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان زنجان گفت: سالانه 183 تن علوفه در عرصه های منابع طبیعی با ارزشی معادل 845 میلیارد ریال تولید می شود.