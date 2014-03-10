به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح دوشنبه درائین بزرگداشت روز بوشهر اظهارداشت: استان بوشهر دارای تاریخی درخشان در عرصه‌های مختلف است و جوانان فرهیخته این استان آینده بزرگ را برای این استان رقم خواهند زد.

وی بر لزوم حمایت از برنامه‌های جوانان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: امروز جوانان استان بوشهر را بسیار بانشاط و سرزنده می‌بینیم که این موضوع مایه خوشحالی است و باید زمینه را برای حضورجوانان در عرصه‌های مختلف فراهم سازیم.

استاندار بوشهر از جوانان به عنوان سرمایه‌های گرانبها برای توسعه کشور یاد کرد و افزود: با بکارگیری استعدادها و توانمندی‌های جوانان در بخش‌های مختلف می‌توانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی با اشاره به قرار گرفتن استان بوشهر در مسیر توسعه و پیشرفت، خاطرنشان ساخت: استعدادهای بی‌شماری در بوشهر وجود دارد که از این استعدادها باید به عنوان یک موهبت الهی بهره بگیریم.

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت موجود درفضای سالن و اینکه تعداد زیادی ازمردم بوشهر نتوانسته بودند به داخل سالن بیایند، افزود: شان مردم بوشهر بسیار بالاتر از این است و یک سالن بزرگ چندمنظوره ویژه همایش‌ها و مراسمات در بوشهر ساخته می‌شود.

لازم به ذکر است که به علت کمبود جا در سالن محل برگزاری این برنامه، تعدادزیادی ازمردم بوشهر پشت درب‌های سالن ماندند و نتوانستند برای دیدن برنامه‌های روز بوشهر وارد سالن شوند.

