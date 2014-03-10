به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز در یادواره شهدای پیشمرگ مسلمان کرد که در سالن شهدای گمنام بسيج سپاه سنندج برگزار شد، بیان کرد: روزهای آغازین تمامی انقلاب ها و تحول هایی که در حکومت های مختلف دنیا ایجاد شده با التهابات و درگیری های زیادی همراه بوده است.

وی با اشاره به تفاوت هاي انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلاب هاي منطقه و ديگر كشورهاي جهان عنوان کرد: آنچه که در انقلاب اسلامی ایران رخ داد با سایر انقلاب های دنیا تفاوت های زیادی داشت و انقلاب کشورما برای جهانیان حرف های تازه ای برای گفتن داشت.

وی ادامه داد: اکثر تحلیلگران غربی قرن بیستم را پایان دین مداری در زندگی مردم پیش بینی کرده بودند که با شکل گیری انقلاب ایران بر اساس معارف و باورهای اسلامی تمامی برنامه ها و پیش بینی های آنها نقشه بر آب شد.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران استکبار جهانی برای مهار و جلوگیری از تاثیرگذاری این حرکت و تحول ارزشمند در دنیا به ویژه در میان ملت های مستضعف به روش ها و اقدامات زیادی هم چون تحمیل جنگی هشت ساله روی آورد.

زاهدی با اشاره به وجود اقوام و مذاهب مختلف در ایران اسلامی اظهارداشت: دشمنان بر این باور بودند که می توانند از طریق وجود تفاوت هایی که بین اقوام و پیروان مذاهب مختلف در ایران وجود دارد، به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه بزنند و به یکپارچگی کشور خدشه وارد کنند.

وی یادآورشد: حضور نیروهای پیشمرگ مسلمان کرد و سایر اقوام ایرانی در جبهه های نبرد هشت ساله دفاع مقدس برای دفاع از خاک و ناموس کشورشان تمامی باورهای دشمن را باطل کرد و به همين دليل ما بايد از اين ظرفيت عظیم در راستاي انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل جوان بهره برداري كنيم.

وی با اشاره به اینکه تنها دوره ای که در تاریخ ایران حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد دوران هشت ساله دفاع مقدس بود، عنوان کرد: تنها استانی هم که رژیم بعثی نتوانست آن را تصرف و به صورت ممتد حضور یابد هم کردستان بود.

استاندار کردستان افزود: در دوران دفاع مقدس نام و عنوان پیشمرگان مسلمان کرد برای تمامی ایرانی ها اطمینان بخش و ایجاد کننده آرامش قلبی فراوانی بود.

زاهدی با بیان اینکه برقراری امنیت پایدار در هر منطقه ای مستلزم حضور مردم است، اظهارداشت: هر جا مردم حضور نداشته باشند امکان برقراری امینت و دفاع از سرزمین وجود ندارد و این مسئله وظیفه مسئولان و مدیران را در جهت به صحنه آوردن مردم سنگین می کند.

وی با اشاره به اینکه در کردستان مشکلات فراوانی از لحاظ اقتصادی وجود دارد، عنوان کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری و تدابیر دولت یازدهم بر این مهم است که کردستانی آباد داشته باشیم چرا که با وجود آبادانی این استان امنیت پایدار منطقه تضمین می شود.

وی ادامه داد: با ایثاگری و از جان گذشتگی پیشمرگان مسلمان کرد امنیت در این استان ایجاد و زمینه سرمایه گذاری فراهم شده است لذا دستگاه های اجرایی موظف اند در این راستا تلاش بیشتری کنند.

در اين مراسم كه با حضور جمعي از فرماندهان نظامي و انتظامي و همچنين اقشار مختلف مردم برگزار شد، شماري از پيشمرگان كرد نيز حضور داشتند و در پايان از آنها تقدير و تجليل به عمل آمد.