به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود به وضعیت سرمایه گذاری کشورهای آفریقایی در آموزش و پرورش جوانان پرداخت و اعلام کرد: در کشورهای جنوب صحرای آفریقا برای ایجاد ثبات در بازار کار اقدامات مناسبی صورت نگرفته و این وضعیت حتی برای افراد تحصیل کرده نیز وجود دارد.

بررسی سازمان جهانی کار و تجزیه و تحلیل نتایج یک تحقیق در 8 کشور جنوب صحرای آفریقا نشان می دهد در حالی که نرخ بیکاری جوانان با سطح تحصیلات بالا در حال افزایش است اما افراد جوان با سطح تحصیلات کمتر، از نظر دستمزد و دسترسی به اشتغال پایدار وضعیت بهتری دارند.

طبق این تحقیق، بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاه به یک نگرانی رو به رشد تبدیل شده است. جوانان واجد شرایط ورود به بازار کار، بیش از ظرفیت اقتصاد انتظار ایجاد اشتغال مدرن دارند.

در عین حال، با وجود بیکاری نگران کننده فارغ التحصیلان اما این موضوع به آن معنا نیست که دانش آموزان نباید به دانشگاه بروند؛ بلکه نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش برای دریافت دستمزد و همچنین دسترسی به شغل بهتر جوانان در آینده، مناسب تر است.

امروزه برای میلیون ها نفر از جوانان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، حتی آنهایی که دارای تحصیلات هستند نیز امکان به دست آوردن یک شغل باثبات به یک رویا تبدیل شده و به نظر غیرممکن می رسد.

همواره فقدان چشم انداز اشتغال امن همراه با توسعه آموزش و پرورش، عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن و ناتوانی در استفاده از مزایای اقتصادهای توسعه یافته، خطر ایجاد سرخوردگی در میان جوانان را افزایش می دهد که یکی از نتایج آن مهاجرت است.

به طور متوسط بیش از 50 درصد از جوانان 8 کشور صحرای آفریقا که مشغول به کار هستند دچار فقرند. نظرسنجی صورت گرفته در بنین، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، جمهوری متحده تانزانیا، توگو، اوگاندا و زامبیا در میان مردان و زنان در گروه سنی 29 تا 15 سال نشان می دهد که این منطقه نیاز به یک استراتژی برای بهبود شرایط بازار کار به ویژه برای جوانان دارد.

در این رابطه، سازمان جهانی کار برخی پیشنهادات را به منظور بهبود وضعیت اشتغال در مناطق آفریقایی ارائه کرده که می توان به طراحی سیاست های کلان اقتصادی به منظور ایجاد رشد در بازار کار به ویژه در بخش کشاورزی اشاره کرد.

اطمینان از دسترسی به آموزش برای همه و جلوگیری از خروج از مدرسه در اوایل دوران تحصیل، بهبود شرایط کار با تضمین رفتار برابر و حقوق کارگران جوان، در نظر گرفتن نقش فعال برای کارفرمایان به منظور ایجاد اشتغال مناسب برای جوانان نیز از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این بخش است.

همچنین تقویت نقش موسسات مربوط به اشتغال، مقابله با بیکاری، جمع آوری و انتشار اطلاعات بازار کار، تقویت مکانیزم های حمایت از شرکت های رسمی و ارتقای همکاری های 3 جانبه در ایجاد اشتغال برای جوانان نیز در این بخش مورد تاکید است.