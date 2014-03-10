حسین کتولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پل تاریخی آق قلا هیچ مشکلی نداشت اما مسئولین سازمان میراث فرهنگی 2 دهنه از این پل را با هدف احیا و مرمت تخریب کردند.

وی افزود: مدت 6 ماه است که مسئولین مربوطه 2 دهنه از این پل را به منظور بازسازی خراب کردند و تاکنون این اثر تاریخی به حال خود رها شده است.

وی ادامه داد: مسئولین مربوطه در جایی گفته اند که " میخواهند این پل را کامل کرده و به حریم این پل تاریخی اضافه کنند" درحالی که در قانون مدنی، مرمت به این گونه وجود ندارد و نمی توان بدون شواهد و مدارک چیزی را به سازه تاریخی اضافه کرد از طرفی کسی در استان نیست تا بتواند چنین طاق آجری را بسازد و در ایران تنها 3 نفر قادر به ساخت و مرمت اینگونه آثار هستند.

وی تصریح کرد: این مسئولین سازه ای که مشکلی ندارد را خراب کرده و کمر به احیای این اثر تاریخی می بندند و تخریب این آثار و مرمت دوباره آن را جز فتوحات خود می دانند و بسیاری از مسئولین استانی را نیز برای بازدید به این مکان می برند.

کتولی از تخریب خانه قدیمی حاج قاسمی خبر داد و اظهار داشت: به جای صرف این هزینه های هنگفت، مرمت و احیای بسیاری از خانه های قدیمی به جهت حفظ فرهنگ کهن این مرزو بوم از ضروریات محسوب می شود.

وی در توضیح بنای تاریخی حاج قاسمی گفت: این بنا که در اواسط دوره قاجار توسط محمود ابن حاجی قاسم استرآبادی ساخته شده و از ارزش های معماری منحصر بفردی برخوردار است.

این دانشجوی دکترای معماری اذعان داشت: خانه حاج قاسمی در حالی که ثبت ملی شده است به دلیل بی مهری مسئولین مربوطه در حال تخریب می باشد و هیچ رسیدگی به این اثر با ارزش تاریخی نشده است تا جایکه در روز روشن ستونهای سرخدار این بنای قدیمی دزدیده می شود اما متاسفانه چشم بر تمام این آسیب ها مسئولین مراث فرهنگی بسته اند.

وی از تخریب تدریجی یکی دیگر از خانه های قدیمی شهرستان گرگان خبر داد و بیان داشت: شهردار سقف خانه دارویی را برداشت ولی وقتی با اعتراض دوستداران این اثر تاریخی مواجه شد از مردم در شبکه استانی عذر خواهد کرد، مسئولین اما تاکنون هیچ اقدامی برای حفظ و نگهداری این بناهی تاریخی نشده است و بارش باران و برف در طول سال به تخریب این اثر ارزنده کمک می کند و ظاهرا مسئولین به دست روی دست گذاردن، تخریب این اثر را به دست طبیعت سپرده اند.

وی ادامه داد: تخریب و از بین رفتن بناهای تاریخی توسط اشخاص و یا عوامل طبیعی نشاندهنده بی تدبیری مسئولین مربوطه است و در صورت از بین رفتن این آثار برجسته هیچ جایگزینی برای ارائه به نسل های آینده نخواهیم داشت.

این کارشناس معماری خاطر نشان کرد: مسئولین میراث فرهنگی دلیل تخریب بسیاری از آثار و بناهای تاریخ را نداشتن بودجه مناسب برای مرمت و حفظ این آثار اعلام می کنند در حالی که برای خریداری گاراژ مهر آئین که متعلق به 50 سال قبل است هزینه ای زیادی را متحمل شده اند.

وی بیان کرد: گاراژ مهرآئین را به عنوان کاروانسرای مربوطه به دوره قاجار ثبت ملی کرده اند در حالی کاروانسرا در بین شهرها قرار دارد نه در داخل شهر، به اماکنی که در داخل شهر برای اسکان مسافران بود، سرا گفته می شد.

کتولی اضافه کرد: گاراژ مهرآئین هیچ اثری تاریخی را در خود ندارد و تنها حیاط خلوت محسوب می شود اما مسئولین میراث فرهنگی هزینه ای زیادی برای این اثر به ظاهر تاریخی متقبل شده اند.

وی در خاتمه یادآور شد: به جای صرف این هزینه ها، که هیچ توجیه فرهنگی و اقتصادی ندارد بهتر است مسئولین مربوطه برای اطلاع رسانی و آموزش شهروندان به جهت حفظ و نگهداری آثار تاریخی شهر هزینه کنند تادر آینده نتیجه ای بهتر عایدمان شود.