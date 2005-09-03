به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر، دكتربهمن نامورمطلق ، نوشين دخت نفيسي ، شهرام پازوكي ، محمدرضا ريخته گران ، عبدالمجيد حسيني راد ، حسن بلخاري ، نصرالله تسليمي ، بهنام كامراني ، مهرداد احمديان وسجاد محمديارزاده اعضاي شوراي علمي همايش بين المللي طبيعت درهنرشرق را تشكيل مي دهند .

همچنين دكتربهمن نامورمطلق، به عنوان دبيركل، دكترنوشين دخت نفيسي دبيرعلمي، محسن زارع دبير اجرايي، محبوبه پلنگي مديرروابط عمومي و منيژه كنگراني به عنوان دبيرشوراي علمي همايش برگزيده شدند .

همايش بين المللي طبيعت درهنرشرق روزهاي 13و14آذرماه 84درتهران و16و17 همين ماه دريزد برگزارخواهد شد .