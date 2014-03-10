به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه زمانی گرمسیری با اعلام این خبر گفت: به منظور تقدیر فعالیت ها و اقدامات شهرداران مدارس در اجرای هرچه باشکوه تر طرح شهرداران مدارس، طی همایشی با حضور شهردار منطقه ، رئیس آموزش و پرورش، مدیر کل آموزش شهروندی شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری، شهرداران 10 مدرسه منتخب و مدیران مجری طرح شهرداران مدرسه تقدیر می شوند.

وی افزود: در این همایش که در روز سه شنبه 20 اسفند در سالن پیچک آموزش و پرورش برگزار می شود، از شهرداران مدارس ، معاونینشان ، مدیران مدارس و 5 نفر از مسئولین خانه های علم و زندگی برتر در جشنواره مشکات تقدیر خواهد شد.

زمانی افزود: در انتخابات دانش آموزان از بین نامزدهای انتخابات یک نفر به عنوان شهردار انتخاب شده است و به همراه 8 معاون در زمینه های همیار تحصیلی ، تربیت بدنی ، نظارت و پیگیری ، امداد و نجات ، فرهنگی وپرورشی ، حمل و نقل و ترافیک مشارکتهای محلی بهداشت و سلامت اقدامات مختلفی در سطح معابر در محدوده 500 متری مدرسه انجام می دهند.

گزارش فعالیتهای شهردار مدرسه در جلسات ماهانه با معاونین و شهرداران نواحی به اداره آموزش شهروندی ارسال خواهد شد و این طرح شهردار مدرسه به مدت یک سال تحصیلی و بعد از برگزاری انتخابات در 10 مدرسه دخترانه و پسرانه اجرا می شود