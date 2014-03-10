به گزارش خبرنگار مهر، علي كياني ظهر دوشنبه در آيين توديع و معارفه دادستان گلوگاه افزود: دادگستري گلوگاه از سال 87 فعاليت خود را آغاز كرد كه تا كنون 14 هزار ورودي پرونده داشتيم كه 6 هزار پرونده مختومه شده است.



وي اظهار كرد: خوشبختانه در جهت فراهم كردن آرامش در اين شهرستان با تمام توان وارد شده ايم و خوشبختانه امنيت و آرامش با همكاري نيروي انتظامي در شهرستان حاكم است.



كياني با اشاره به وجود 10 قاضي و 32 كادر اداري در دادگستري گلوگاه خاطر نشان كرد: با رفتن دادستان از اين شهرستان كمبود قاضي وجود دارد كه بايد در اين راستا مشكل كمبود قاضي برطرف و اين مشكل مرتفع شود.



وي گفت: در سال جاري 392 فقره پرونده حقوقي و كيفري و 22 فقره پرونده جزايي به اين دادگستري گلوگاه وارد شده است كه در دست بررسي و انجام مراحل قانوني است.



فرماندار گلوگاه نيز با قدرداني از تلاش همه جانبه پرسنل دادگستري و قضات اظهار داشت: شهرستان گلوگاه بعنوان شرقي ترين شهر مازندران و دروازه ورودي به استان گلستان و سمنان از اهميت بالايي برخوردار است كه بايد در جهت ايجاد امنيت و آرامش تلاش جدي صورت گيرد.



عيسي طوسي افزود: خوشبختانه در جهت امنيت با كمترين مشكل در شهرستان برخوردار هستيم كه نتيجه تعامل همه جانبه نيروي انتظامي، دادگستري و مردم است كه اميدواريم اين امنيت همواره برقرار باشد.



وي ادامه داد: مردم این منطقه که در سال های پس از پیروزی انقلاب از هیچ کمک و فداکاری برای انقلاب دریغ نکردند ، شایسته داشتن و برخورداری از بهترین امکانات هستند.