به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا احمدی ظهر دوشنبه در همایش برترین‌های شجره طیبه صالحین که در مجتمع آیه‌های مشهد برگزار شد اظهار کرد: از سال 77 حلقه شجره طیبه صالحین به دستوررهبرمعظم انقلاب برای پاسداری از آرمان های امام وتقویت توانمندی‌های بسیجیان تشکیل شد و طی پنج سال این ماموریت به نقطه خوبی رسیده است.

وی افزود: تاکنون 22 هزار 225 حلقه صالحین در سطح استان تشکیل شده که سه هزار و 852 حلقه مربوط به محلات آقایان، سه هزار 953 حلقه متعلق به مساجد بسیج خواهران 11 هزار و 226 حلقه صالحین دانش آموزی در مناطق مختلف و سه هزار و 194 حلقه متعلق به سایر اقشار جامعه است.

احمدی همچنین به مراسم تقدیر از برگزیدگان و برترین‌های حلقه صالحین اشاره کرده و گفت: این افراد طی دو ماه در پایگاه‌ها و حوزه‌ها و سایراقشار حلقه صالحین شناسایی و از 68 نفر برگزیده طی مراسمی تقدیر خواهد شد.

رویکرد کلی حلقه‌های صالحین تربیتی است

وی رویکرد کلی حلقه های صالحین تربیتی دانسته و ابراز کرد: جامعه ما حقیقتا در یک شبیه‌خوانی فرهنگی آزمایش می‌شود و این حلقه‌ها با اقدامات خود در تربیت و تغییر رفتار و یا حفظ جوان در طوفان های خانمان برانداز کمک می کند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) با بیان اینکه شرط اصلی بسیجی فعال بودن حضور فعال در حلقه صالحین است عنوان کرد: اگر کسی عنوان بسیجی فعال را دارد و فعالیت خود را در صالحین به طور مستمر انجام ندهد به رتبه عادی بسیج نزول خواهد کرد.

احمدی تصریح کرد: در ارزیابی‌های انجام شده استان خراسان رضوی جزو چهار یا پنج استان برتر کشور در این زمینه بوده است.

تقویت باورهای دینی در حلقه‌های صالحین

در ادامه این نشست مسئول معاونت تعلیم وتربیت سپاه امام رضا(ع) با اشاره به اهداف حلقه‌های صالحین ابراز کرد: هدف اول تقویت باورهای دینی و اعتقادی بسیجیان وهدف دوم کادر سازی برای تصدی امور انقلاب از بین بسیجیان است.

حجت الاسلام حمید حمیدی فر تصریح کرد: آخرین هدف حلقه‌های صالحین ارتقای سطح معرفت،بصیرت، تربیت و مهارت بسیجیان است.

وی ادامه داد: جشنواره برترین های شجره طیبه صالحین 22 اسفند ساعت هشت صبح لغایت 13 انجام و در آن 68 نفر از برترین‌های استان با هدایای شامل کمک هزینه سفرحج عمره، سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس تقدیر خواهند شد.